مخاوف اقتصادية تثير شهية البنوك المركزية نحو الذهب.. 4899 طنا مشتريات

وصل إجمالي الطلب على الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2023، وفقا لتقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي.

في الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الذهب العالمي (WGC) تقريره عن اتجاهات الطلب على الذهب، والذي يتتبع التطورات في الطلب على الذهب واستخدامه في جميع أنحاء العالم.

وباستثناء التجارة خارج البورصة (OTC)، انخفض الطلب على الذهب في عام 2023 بشكل طفيف من عام 2022 إلى أقل بقليل من 4500 طن. ومع احتساب الطلب خارج البورصة، بلغ الطلب العام الماضي ذروته عند 4899 طنا، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.

تنوع الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية في جميع أنحاء العالم، وبينما انخفض الطلب في أوروبا في عام 2022، زاد الطلب الاستثماري في الهند وتركيا والولايات المتحدة بمقدار 185 و160 و113 طنا على التوالي.

ارتفاع سعر الذهب القياسي

ويشير مجلس الذهب العالمي أيضا إلى أن عام 2023 شهد تغيرا إجماليا طفيفا في إنتاج مناجم الذهب وطلبا مستقرا في قطاع المجوهرات.

وراتفع سعر الذهب القياسي في نهاية عام 2023 عند 2078.4 دولار للأونصة، وأنهى المعدن الأصفر العام أعلى بنسبة 15% مقارنة بنهاية عام 2022، كما حطم متوسط ​​سعره طوال عام 2023 نحو 1940.53 دولار للأونصة الأرقام القياسية، متجاوزا متوسط ​​سعر 2022 بنسبة 8%.

في عام من الاضطرابات النقدية، تحول محافظو البنوك المركزية أنفسهم إلى الذهب، مما أدى إلى زيادة أكثر من 21% أي نحو 1037 طنا من إجمالي الطلب لعام 2023 وتقريبا تسجيل رقم قياسي جديد للطلب خاص بهم.

الذهب حصن ضد عدم الاستقرار

غالبا ما تحتفظ البنوك المركزية بحصة من احتياطياتها الأجنبية من الذهب كحصن ضد عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي.

على سبيل المثال، يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بما يقرب من 70% من احتياطياته الأجنبية من الذهب.

قام البنك المركزي التركي بزيادة حصته من الاحتياطيات الأجنبية المحتفظ بها من الذهب بنسبة 0.73% في الربع الرابع من العام الماضي، وهي أكبر زيادة على الإطلاق في أي دولة.

وهذه الزيادة ليست مفاجئة، إذ تعرض الاقتصاد التركي لسلسلة من الضربات منذ عام 2020؛ وتساهم التغيرات الأخيرة في قيادة البنك المركزي، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف العملة، في زيادة حالة عدم اليقين بشأن إمكانية تخفيف احتياطيات الذهب المرتفعة.

تأثير التوترات التجارية على سوق الذهب

تشرح لويز ستريت، أحد كبار المحللين في WGC، سبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي هذا العام في بيان صحفي مرتبط بالتقرير، قائلة “بالإضافة إلى السياسة النقدية، غالبا ما تكون حالة عدم اليقين الجيوسياسي محركا رئيسيا للطلب على الذهب”.

وأضافت، في عام 2024 نتوقع أن يكون لذلك تأثير واضح على السوق، ومن المرجح أن تشجع الصراعات المستمرة والتوترات التجارية وما يزيد عن 60 من الانتخابات الرئاسية تجري حول العالم المستثمرين على التحول إلى المعدن النفيس لسجله الحافل كملاذ آمن.

وجاءت توقعات ستريت قبل أيام فقط من إعلان جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل تخفيض أسعار الفائدة بينما يقوم بتقييم التضخم المستمر الذي لا يزال يعاني منه الاقتصاد.

وكان باول قد أشار سابقا إلى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا الربيع، مما أدى إلى إجماع السوق على توقع تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار 2024.

ومع ذلك، خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، أعرب باول عن شكوكه في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قد نجح في ترويض التضخم بما يكفي لخفض أسعار الفائدة في مارس/آذار 2024.

توقعات الطلب في 2024

وبينما تراجعت سوق الأسهم استجابة لتردد بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع السعر الفوري للذهب في اليوم التالي إلى 2054 دولارا للأوقية، متجاوزا تقريبا أعلى سعر له خلال 30 يوما.

من المحتمل أن تكون هذه المرونة هي ما كانت تفكر فيه لويز ستريت عندما توقعت ارتفاع الطلب على الذهب لبقية عام 2024:

وقالت لويز ستريت: “نحن نعلم أن البنوك المركزية غالبا ما تستشهد بأداء الذهب في أوقات الأزمات كسبب للشراء، مما يشير إلى أن الطلب من هذا القطاع سيظل مرتفعا هذا العام وقد يساعد في تعويض التباطؤ في الطلب الاستهلاكي بسبب ارتفاع أسعار الذهب وتباطؤ النمو الاقتصادي”.

ومع حالة عدم اليقين بشأن التضخم، والضغوط الركودية، والصراع السياسي في جميع أنحاء العالم، قد يثبت الذهب أنه الاستثمار الأفضل في عام 2024.