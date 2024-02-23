الإمارات.. رأس مال واحتياطيات البنوك ترتفع 13.3% لتصل إلى 481.5 مليار درهم

شهد القطاع المصرفي في الدولة نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 56.6 مليار درهم أو ما نسبته 13.3%، ليصل إلى 481.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي.

واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 416.5 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 13.6%.

البنوك الأجنبية

وصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5% من إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 65 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.9%.

توزع النمو على مختلف إمارات الدولة، حيث ارتفع رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي بنسبة 14.9%، وارتفع رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي بنسبة 10.6%، وارتفع رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى بنسبة 19.3%.

سجّل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 403.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 13.8%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 77.9 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 11%.

ويُشير هذا النمو إلى متانة القطاع المصرفي في الدولة وقدرته على تمويل النمو الاقتصادي.

ويُتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الفترة القادمة، مدعومًا بارتفاع أسعار الفائدة وتحسّن الأداء المالي للبنوك.