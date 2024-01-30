البنوك المصرية تزيد مخصصاتها لتغطية مخاطر القروض

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن البنوك المصرية زادت المخصصات الاستثنائية بنسبة متفاوتة وفقا لدراسة كل قطاع، لتغطية مخاطر التسهيلات والقروض الممنوحة لقطاعات مختلفة على رأسها قطاع الأسمدة ومواد البناء والسياحة، على أن تكوّن مخصصات إضافية من أرباحها للتحوط ضد مخاطر السوق، للصناعات الأكثر عرضة للتعثر.

وتضع البنوك مخصصات استثنائية تبلغ 20% على التمويلات الموجهة لصالح صناعات مواد البناء بسبب ارتفاع المخاطر التي تواجه هذه الصناعة، والتي تصل إلى 50% في الصناعات مثل الأسمدة، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستخدام الكثيف للطاقة وتعتمد بشكل كبير على المكون المستورد، وقد تصل إلى 100% في بعض الصناعات عالية المخاطر، والتي تتعرض لتأخر السداد وتعثر وتحتاج للمزيد من التمويل.

وسجلت إجمالي المخصصات لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية نحو 324.725 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من 2023، بعد أن سجلت 295.4 مليار جنيه خلال الربع الأول، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ورفعت البنوك إجمالي المخصصات قرابة 30 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، وكان نصيب البنوك العشرة الكبرى من تلك المخصصات 246.493 مليار جنيه.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك سجلت 3.3% بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وأن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 2.6% من إجمالي القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة فى السوق المصرية، وبلغت 2.3% لدى أكبر 5 بنوك.

وأشار البنك المركزي المصري إلى قيام البنوك بتجنيب مخصصات بنسبة 88.6% من إجمالي القروض غير المنتظمة لديها بنهاية أيلول / سبتمبر 2023، مقابل 93.391.6% بنهاية حزيران / يونيو 2023، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 94.69% لدى أكبر 10 بنوك و100% في أكبر 5 بنوك عاملة في السوق.

وقامت البنوك بتكوين احتياطيات بقيمة 505.325 مليار جنيه، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 397.410 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر 5 بنوك نحو 346.467 مليار جنيه.