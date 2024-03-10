البنوك المصرية تبدأ في تخفيف الحدود على بطاقات الائتمان

بدأت البنوك المصرية (العاملة في السوق المصرفي المصري)، اليوم الأحد، في تخفيف حدود السحب على بطاقات الائتمان، كما عدلت حدود الإنفاق الدولية باستخدام البطاقات، إثر قرار البنك المركزي بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة على معاملات البطاقات بالعملات الأجنبية.

ومن غير الواضح حتى الآن، ما إذا كان البنك المركزي المصري سيوجه البنوك المصرية، بإلغاء القيود على بطاقات الخصم المباشر بالجنيه في الخارج أم لا.

البنوك المصرية التي خففت حدود السحب على بطاقات الائتمان

ومن أبرز البنوك المصرية، التي خففت حدود السحب على بطاقات الائتمان، وعدلت حدود الإنفاق الدولية باستخدام البطاقات، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

البنك الأهلي المصري

البداية من أكبر البنوك المصرية الحكومية المملوكة للدولة، حيث قرر ” البنك الأهلي المصري” رفع حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان إلى ما يعادل من 25 إلى160 ألف جنيه، بحسب نوع البطاقة، من 7 إلى 85 ألف جنيه في السابق، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.

بينما رفع حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية للبطاقات إلى ما يعادل من 2500 إلى 7500 جنيه.

بنك مصر

وبالنسبة لبنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، فقد رفع سقف معاملات بالعملات الأجنبية في الخارج لبطاقات الائتمان إلى ما يعادل من 10 إلى 200 ألف جنيه، حسب نوع البطاقة، من 6 إلى 95 ألف جنيه في السابق، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.

وفي السوق المحلي، أيضا زاد سقف معاملات البطاقات بالعملات الأجنبية إلى 25 ألف جنيه من 7500 جنيه، بينما أبقى على حدود السحب النقدي بالعملة الأجنبية دون تغيير.

البنك العربي الأفريقي

كما قرر البنك العربي الأفريقي الدولي، رفع حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج إلى ما يعادل من 50 إلى 150 ألف جنيه من 25 إلى 75 ألف جنيه في السابق.

بينما رفع حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان في الداخل إلى ما يعادل 1000 دولار أمريكي من 250 دولارا في السابق، مع الإبقاء على حدود السحب النقدي بالعملة الأجنبية محليا دون تغيير.

البنك التجاري الدولي

ورفع البنك التجاري الدولي سقف حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج إلى ما يعادل من 25 إلى 175 ألف جنيه، بحسب شريحة حساب العميل، من 15 إلى 100 ألف جنيه في السابق، حسبما أعلن في بيان.

وقرر البنك أيضا، رفع حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان في الداخل إلى ما يعادل من 3500 إلى 12500 جنيه، بحسب شريحة حساب العميل، من 2000 إلى 7500 جنيه في السابق، مع الإبقاء على حدود السحب النقدي بالعملة الأجنبية محليا دون تغيير.