البنوك المركزية تعزز احتياطياتها من الدولار.. ما السبب؟

يخطط 18% من البنوك المركزية العالمية، لزيادة احتياطياتها من الدولار خلال العام، أو العامين المقبلين، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مقارنة بـ 6% فقط من البنوك، في العام الماضي.

ويزداد عدد البنوك المركزية، التي تزيد احتياطياتها من الدولار هذا العام، مع توقف الاتجاه نحو تقليل الاعتماد على الدولار، وسط الحاجة إلى السيولة، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وفقًا لمسح سنوي أجراه المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية “OMFIF“.

أسباب انخفاض احتياطيات الدولار في البنوك المركزية؟

وتخطط البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الدولار، رغم الانخفاض التدريجي في احتياطيات الدولار خلال العامين الماضيين، بعد أن دفعت التغيرات في التجارة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا، بعض الاقتصادات إلى تقليل اعتمادها على الدولار.

وتوقف الطلب على اليوان الصيني، حاليًا لصالح الدولار، مدفوعًا “بالعوائد المرتفعة المتوقعة من الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى مما هي عليه في الصين”، حسب مسح المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية.

حقائق سريعة عن حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية

يمثل الدولار حاليًا ما يقرب من 58% من الاحتياطيات العالمية، وفقًا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي تناولتها صحيفة فايننشال تايمز.

وتعتزم البنوك، زيادة احتياطياتها من الذهب أيضًا، حيث ارتفعت نسبة احتياطيات البنوك المركزية من الذهب من 9% إلى 11% خلال العام الماضي، فيما يتطلع 15% منها إلى زيادة حيازتها من الذهب خلال العام، أو العامين المقبلين.

وتشير التوقعات على مدى 10 سنوات المقبلة إلى “انخفاض تدريجي للغاية في نصيب الدولار من الاحتياطيات العالمية” إلى متوسط تخصيص قدره 55% بالدولار مقارنة بـ 5.5% لليوان الصيني، وذلك تماشيًا مع الاتجاهات على مدار العقد الماضي، وفقًا لما قاله مدير المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، نيخيل سانجاني.