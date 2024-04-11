متى تبدأ البنوك المركزية في “العالم الغني” خفض أسعار الفائدة؟

لم يخالف البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه اليوم الخميس التوقعات وأبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارة بأنه ربما يستعد لخفضها مع هبوط معدلات التضخم في منطقة اليورو.

تقوم البنوك المركزية في العالم الغني، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بتقييم مدى السرعة التي سيسمح بها تراجع التضخم بتخفيف الائتمان للشركات والقطاع الخاص.

هذه الخطوة المهمة يراقبها مستثمرو الأسهم عن كثب، بعد أن ارتفعت الأسواق في الأشهر الأخيرة وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بحلول هذا الصيف.

ماذا عن التضخم في أمريكا؟

انخفضت مؤشرات سوق الأسهم واسعة النطاق على الفور في الولايات المتحدة يوم الأربعاء وارتفعت أسعار السندات بعد أن أثار تقرير التضخم الأكثر سخونة من المتوقع مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينتظر لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا لخفض سعر الفائدة القياسي.

وقبل اجتماع المركزي الأوروبي اليوم، قال المحللون إنه من غير المرجح أن يغير البنك المركزي الأوروبي، وهو السلطة النقدية للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو، معايير الفائدة الخاصة به اليوم الخميس. وبدلا من ذلك، سيتم التدقيق في بيان ما بعد القرار والمؤتمر الصحفي للرئيسة كريستين لاجارد بحثا عن تلميحات حول المسار الهبوطي المحتمل لأسعار الفائدة في المستقبل.

ومع انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في مارس/أذار، بانخفاض عن الذروة البالغة 10.6% في أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتوقع أن يتجه المركزي الأوروبي إلى خفض الفائدة خلال الصيف.

ويميل البنك المركزي الأوروبي وغيره من البنوك المركزية في العالم المتقدم نحو التراجع عن بعض الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم فرضها بهدف السيطرة على التضخم.

ما هو أول بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة؟

وكان البنك الوطني السويسري أول بنك مركزي رئيسي يخفض أسعار الفائدة في الدورة الحالية في 21 مارس/أذار. والاستثناء الأكبر هو اليابان، التي رفعت أسعار الفائدة لأول مرة منذ 17 عاما في 19 مارس/أذار.

تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على قمع التضخم عن طريق رفع تكلفة الاقتراض لشراء الأشياء، مما قد يؤدي إلى تهدئة الطلب على السلع ولكنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى إبطاء النمو إذا تم المبالغة فيها أو الحفاظ عليها لفترة طويلة جدا.

وكان النمو في أوروبا هزيلا على أقل تقدير، ولم ينمو اقتصاد منطقة اليورو على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، والتوقعات للأرقام من الربع المنتهي للتو ليست أفضل بكثير.

ويستعد البنك المركزي الأوروبي لخفض الفائدة حتى مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى.

ما هي التساؤلات التي تثيرها أرقام الوظائف الأمريكية؟

أدى التضخم السنوي في الولايات المتحدة بنسبة 3.5% في مارس/أذار وأرقام الوظائف الأمريكية القوية التي تشير إلى نمو قوي إلى تساؤلات حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في تخفيضات أسعار الفائدة الثلاثة التي أشار إليها هذا العام. ويعتقد المحللون الآن أن التخفيضات الأمريكية قد تكون أقل أو قد تأتي في وقت متأخر عما كان متوقعا في الأصل.

يمكن أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز الأسهم لأنها تشير إلى أن البنك المركزي يرى اقتصادا قويا في المستقبل من شأنه أن يعزز أرباح الشركات، ولأن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل الأسهم أكثر جاذبية نسبيا مقارنة بالممتلكات التي تحمل فائدة مثل السندات أو الأقراص المدمجة.

وكان ارتفاع الأسعار في أوروبا راجعا إلى صدمة خارجية، فقد قطعت روسيا أغلب إمداداتها من الغاز الطبيعي الرخيص بعد غزوها لأوكرانيا. وجاءت أزمة الطاقة على رأس الاختناقات في إمدادات المواد الخام وقطع الغيار مع انتعاش الاقتصاد من التباطؤ الوبائي.

وقد خفت حدة هذه المشكلات إلى حد كبير مع انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب ومع تراجع الاحتكاكات في سلسلة التوريد. لكن تضخم الخدمات لا يزال صعبا، ويريد البنك المركزي الأوروبي رؤية المزيد من البيانات حول زيادات الأجور.