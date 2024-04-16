البنوك السعودية تقود ارتفاع أرباح الشركات بالربع الأول من 2024

توقعت “الجزيرة كابيتال” نمو أرباح البنوك السعودية الواقعة ضمن تغطيتها بدعم من اتساع هامش صافي الفوائد، ونمو الأصول، والتي تعوض انخفاض ربحية شركات الاتصالات، مع بدء شركات البتروكيماويات، بالعودة إلى الربحية.

وبالنسبة لنتائج الربع الأول من العام الجاري، تتوقع “الجزيرة كابيتال” ارتفاعًا بنسبة 5.2% على أساس سنوي في صافي الدخل المجمع لـ 51 شركة لديها تحت التغطية النشطة، متقعة أن تقود البنوك السعودية، هذا الارتفاع.

توقعات أرباح البنوك السعودية في الربع الأول

وسيكون ارتفاع صافي الدخل إلى 16.3 مليار ريال سعودي مدفوعًا بنمو أرباح البنوك السعودية، بنسبة 11.8% الربع الأول من العام الجاري، بينما سيشهد منتجو الأسمنت ارتفاعًا في صافي دخلهم بنسبة 33% تقريبًا.

وسيحقق مقدمو الرعاية الصحية أداءً جيدًا بفضل النمو في معدلات القبول وتحسين القدرة على التسعير، في حين يستفيد اللاعبون في مجال السياحة، والنقل، من ارتفاع نشاط السياحة، والحركة الجوية.

توقعات بعودة شركات البتروكيماويات للأرباح

وتتوقع “الجزيرة كابيتال”، أن شركات البتروكيماويات بدأت في العودة إلى الربحية بعد تكبدها خسائر في الربع الرابع، في حين ستشهد شركات الاتصالات انخفاض أرباحها النهائية بنسبة 12% على أساس سنوي.

وتعد نتائج الربع الأول لقطاع البتروكيماويات هي الأولى منذ أن رفعت أرامكو أسعار اللقيم في وقت سابق من هذا العام.

وفي حين قالت معظم الشركات المدرجة في “تداول” إنها تتوقع أن يصل ارتفاع الأسعار إلى تكلفة الإنتاج في الربع الأول من عام 2024، فإن “الجزيرة كابيتال”، لا تتوقع أن يتحقق تأثير ارتفاع الأسعار بالكامل في هذا الربع.

وقالت “الجزيرة كابيتال”، في تقريرها الأحد، إنها تتوقع أن تؤثر أزمة البحر الأحمر المستمرة على صناعة البتروكيماويات بسبب تأخير الشحنات (خفض الإيرادات) وارتفاع تكاليف الشحنات (التأثير على الهوامش).

توقعات أداء البنوك السعودية في الربع الأول

وقالت “الجزيرة كابيتال”، إنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل البنوك السعودية، حيث يشهد كل من مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك البلاد نمواً في صافي دخلهم المجمع بنسبة 11.8% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 على خلفية زيادة صافي هامش الفائدة ونمو المراكز المالية.

ومن المتوقع أن يحقق مصرف الراجحي – أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم – ارتفاعًا في صافي الدخل بنسبة 5.7% على أساس سنوي إلى 4.4 مليار ريال سعودي، في حين من المتوقع أن ينمو صافي دخل مصرف الإنماء بنسبة 38.9% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار ريال سعودي.

وتوقعت “الجزيرة كابيتال”، أن يرتفع صافي دخل بنك البلاد بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 616 مليون ريال.

وستشهد البنوك الثلاثة نمواً مجتمعاً في القروض بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، حيث يقود مصرف الإنماء المجموعة بنمو متوقع بنسبة 16% على أساس سنوي.

ويتوقع ارتفاع الودائع المجمعة بنسبة 7.7% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، يقودها نمو بنسبة 20.2% في ودائع مصرف الإنماء.

توقعات أداء شركات البتروكيماويات

من المتوقع أن تشهد جميع شركات تصنيع البتروكيماويات التي تغطيها “الجزيرة كابيتال” تقريبًا انخفاضًا في صافي الدخل على أساس سنوي في الربع الأول من العام على الرغم من العودة إلى الربحية مقارنة بالربع الأخير من عام 2023.

ومن بين تلك الشركات شركة البتروكيماويات العملاقة “سابك”، التي من المقرر، انخفاض صافي دخلها بنسبة 35.4% على أساس سنوي في الربع الأول إلى 424 مليون ريال سعودي.

كما يشهد صافي دخل شركة “سابك للمغذيات الزراعية”، انخفاضًا بنسبة 9.7% على أساس سنوي خلال الفترة إلى 885 مليون ريال سعودي، مع انخفاض صافي دخل “سبكيم” بنسبة 67.8% على أساس سنوي إلى 151.3 مليون ريال سعودي.