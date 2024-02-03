البنوك السعودية تزيد قروضها الشخصية 78 مليار ريال خلال 2023

ارتفع إجمالي القروض الشخصية المقدمة من المصارف السعودية بنسبة 6.7% وبواقع 78 مليار ريال إلى 1,243 تريليون ريال بنهاية عام 2023 مقارنة مع 1,165 تريليون ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2022، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وارتفعت قروض التعليم المقدمة من المصارف السعودية بنسبة 32.5% وبواقع 1,54 مليار ريال إلى 6,282 مليار ريال بنهاية عام 2023 مقارنة مع 4,741 مليار ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2022.

وتراجع إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بنسبة 36% وبواقع 43,3 مليار ريال إلى 77 مليار ريال خلال عام 2023، مقابل 120,3 مليار ريال في عام 2022.

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 10% وبواقع 234 مليار ريال إلى 2,349 تريليون ريال بنهاية عام 2022 إلى مع 2,583 تريليون ريال بنهاية 2023.

ويتوزع الإئتمان المصرفي بين 1,255 تريليون ريال طويلة الأجل، و 929,9 مليار ريال قصيرة الأجل و 398,2 مليار ريال متوسطة الأجل.