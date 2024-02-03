فريق التحرير by فريق التحرير

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البنوك السعودية تزيد قروضها الشخصية 78 مليار ريال خلال 2023

ارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في السعودية بنسبة 10% بواقع 234 مليار ريال إلى 2,349 تريليون ريال بنهاية 2022 إلى مع 2,583 تريليون ريال بنهاية 2023

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفع إجمالي القروض الشخصية المقدمة من المصارف السعودية بنسبة 6.7% وبواقع 78 مليار ريال إلى 1,243 تريليون ريال بنهاية عام 2023 مقارنة مع 1,165 تريليون ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2022، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وارتفعت قروض التعليم المقدمة من المصارف السعودية بنسبة 32.5% وبواقع 1,54 مليار ريال إلى 6,282 مليار ريال بنهاية عام 2023 مقارنة مع 4,741 مليار ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2022.

وتراجع إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بنسبة 36% وبواقع 43,3 مليار ريال إلى 77 مليار ريال خلال عام 2023، مقابل 120,3 مليار ريال في عام 2022.

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 10% وبواقع 234 مليار ريال إلى 2,349 تريليون ريال بنهاية عام 2022 إلى مع 2,583 تريليون ريال بنهاية 2023.

ويتوزع الإئتمان المصرفي بين 1,255 تريليون ريال طويلة الأجل، و 929,9 مليار ريال قصيرة الأجل و 398,2 مليار ريال متوسطة الأجل.

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