البنوك السعودية تحذر من التعامل مع شركات وهمية

شددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في #البنوك_السعودية، في إطار الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال المالي #خلك_حريص في التحذير من الاحتيال المالي، على أهمية التحقق من صحة الشركات والمواقع التي تعلن عن فرص استثمارية قبل الالتزام بأي عملية استثمار.

ودعا فيديو نشرته لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، العملاء إلى الانتباه للإعلانات المشبوهة والشركات الوهمية التي تسعى لاستدراج الأفراد للاستثمار معها، وتؤكد ضرورة التحقق من مصداقية تلك الشركات والتأكد من وجود تراخيص واضحة وسجلات مالية موثوقة.

عروضهم مغرية بس يمكن ماتكون حقيقية!

#خلك_حريص وتأكد من موثوقية الشركة الاستثمارية قبل تتعامل معها.#البنوك_السعودية pic.twitter.com/x6ZDMcdk5q — البنوك السعودية (@SaudiBanks) February 14, 2024



كما شددت اللجنة على أهمية البحث والتحقق من سمعة الشركة والقراءة المتأنية للشروط والأحكام قبل اتخاذ أي قرار استثماري، كما تطلب من العملاء عدم تقديم أي معلومات شخصية أو مصرفية حساسة للشركات غير الموثوقة.

وكشفت انه تم رصد حالات عديدة للاحتيال المالي حيث يتم استغلال الأفراد الباحثين عن فرص استثمارية من قِبل الشركات الوهمية، ويتم إغراء الضحايا بعروض استثمارية واعدة، ولكن في الواقع تتم سرقة أموالهم أو استخدام معلوماتهم الشخصية بطرق غير قانونية.

ودعت اللجنة العملاء إلى الابتعاد عن الشركات غير المعروفة والتعامل فقط مع الشركات المعترف بها والتي تملك سجلات رسمية، وتشجع الجميع على التأنّي وطلب المشورة المالية والاستثمارية قبل اتخاذ أي قرار.

وشجعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الجميع على المشاركة الفعّالة في حملة #خلك_حريص وتوجيه الاهتمام الكبير للتحقق من صحة الشركات والمواقع قبل الاستثمار من خلال توعية الأفراد بعضهم البعض، وضرورة حماية البيانات الشخصية والمالية وعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة.