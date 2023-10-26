البنوك السعودية تحقق أعلى أرباح فصلية في تاريخها

حققت البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية “تداول” نموا بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة أعلى أرباح فصلية في تاريخها.

حيث واصلت النمو للربع الثالث على التوالي، مسجلة أعلى أرباح فصلية في تاريخها؛ وذلك بدعم من الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة.





وارتفعت أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية “تداول” بنسبة 8.88% بالربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 1.48 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي، بحسب إحصائية أعدها “مباشر”، تستند لإفصاحات البنوك على “تداول”.







وبلغت الأرباح الصافية لـ 10 بنوك مدرجة 18.08 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، وهي أعلى أرباح فصلية حققتها البنوك في تاريخها، مقابل 16.61 مليار ريال بالربع الثالث من 2022، وفق “مباشر”.





وحققت 8 بنوك نموا بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنويـ باستثناء بنكي “الاستثمار” ومصرف الراجحي”.





وتصدر البنك “الأهلي السعودي” البنوك المدرجة على مستوى الأرباح؛ بصافي 5.01 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، محققا نموا سنويا بنسبة 6%، حيث كانت أرباحه تبلغ 4.73 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022.





وجاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بصافي 4.16 مليار ريال وبانخفاض نسبته 4.6% على أساس سنوي، يليه بنك الرياض بصافي 2.09 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 14.3% على أساس سنوي، ثم البنك السعودي الأول بصافي 1.83 مليار ريال وبنمو 21.5% عن الربع الثالث من العام الماضي.





وحقق مصرف الإنماء أعلى وتيرة نمو بالأرباح في الربع الثالث من 2023؛ بنسبة 33.9% لتبلغ أرباحه الصافية 1.32 مليار ريال، فيما حقق البنك السعودي الفرنسي ربحا صافيا بقيمة 1.25 مليار ريال وبنمو 29.55%، يليه البنك العربي الوطني بصافي 1.08 مليار ريال وبنمو 16.8% على أساس سنوي.





وحل بنك البلاد في المرتبة الثامنة بصافي أرباح بلغت 616.2 مليون ريال وبنمو نسبته 14% عن الربع الثالث من 2022، ثم البنك السعودي للاستثمار بصافي 461.6 مليون ريال رغم انخفاض أرباحه 16% على أساس سنوي، وأخيرا بنك الجزيرة بربح بلغ 276 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 18.6% على أساس سنوي.





وعلى أساس ربعي، زادت الأرباح بنحو 4.7% عن أرباح الربع الثاني من 2023 والبالغة 17.27 مليار ريال، علما بأن أرباح الربع الأول من العام الجاري بلغت 17.24 مليار ريال.





وزادت أرباح البنوك السعودية المدرجة خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق، باستثناء البنك “الأهلي” الذي سجل انخفاضا طفيفا بنحو 0.1%، فيما حقق البنك “الأول” والسعودي الفرنسي أعلى وتيرة نمو بنسبة 18%.





وعلى مستوى النتائج خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023، ارتفعت أرباح البنوك السعودية المدرجة بنسبة 13.35% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 6.2 مليار ريال عن الفترة المماثلة من عام 2022.





وقفزت الأرباح الصافية للبنوك المدرجة إلى 52.6 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 46.4 مليار ريال في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022.





وحقق البنك الأهلي السعودي أعلى أرباح خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023؛ بصافي 15.05 مليار ريال، وبفارق 1.23 مليار ريال عن أرباحه في الربع المماثل من العام الماضي، ليحقق نموا بنحو 8.9% على أساس سنوي.





وفي المقابل، انخفضت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 2.3% وبواقع 295 مليون ريال في أول 9 أشهر من عام 2023م، لتبلغ 12.45 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة.