البنوك الخليجية كيف ستتأثر أرباحها بخفض سعر الفائدة الأمريكية؟

توقع تقرير صادر عن وكالة “إس آند بي غلوبال” للتصنيفات الائتمانية أن يتباين تأثير رفع سعر الفائدة الأميركية المرتقب على المصارف الخليجية، في الوقت الذي تستفيد فيه مصارف المنطقة حالياً من تريث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إجراء عمليات خفض الفائدة.

كما توقعت الوكالة استمرار ارتفاع ربحية المصارف الخليجية خلال العام الجاري، إلا أنها توقعت انخفاضاً طفيفاً للربحية في 2025، في ضوء احتمال بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في أواخر 2024، وهي خطوة ستتخذها معظم البنوك المركزية في دول الخليج للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.

وتوقعت الوكالة أن يتراجع صافي أرباح البنوك الخليجية المصنفة لدى الوكالة بمتوسط 9% عند خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس، وحُدد هذا المتوسط بالاعتماد على إفصاحات البنوك في كانون الأول / ديسمبر 2023.

أما من ناحية التأثيرات الإيجابية، فيُرجح أن يقلص خفض أسعار الفائدة حجم الخسائر غير المحققة التي راكمتها البنوك خلال العامين الماضيين، والتي قدرتها وكالة “إس آند بي” بنحو 2.8 مليار دولار، أي 1.9% من متوسط إجمال حقوق المساهمين.

وأشارت وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى تباين تأثير خفض أسعار الفائدة على البنوك في الخليج، إذ إن بعضها أكثر عرضة للخطر عن غيره، حيث رجحت الوكالة أن تتأثر البنوك التي تقدم قروضاً كبيرة للشركات أكثر من غيرها، لأن قروض الشركات في منطقة الخليج تكون في العادة متغيرة الفائدة، وتعيد البنوك تحديد تلك الفائدة بوتيرة سريعة نسبياً.

وتوقعت “إس آند بي” أن يخسر البنك الأكثر عرضة للمخاطر نحو 30% من صافي أرباحه مقابل كل خفض في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدر 100 نقطة أساس، مع افتراض وجود ميزانية ثابتة وحدوث تغير موازٍ في منحنى العوائد.

وقد اتجهت الودائع إلى الأدوات المُدرة للفائدة في بعض الأسواق خلال العامين الماضيين، ففي السعودية-على سبيل المثال- شكلت نسبة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع 53% في نهاية 2023، منخفضة من نسبة 65% بنهاية العام السابق. ويُتوقع أن تعود الودائع إلى الأدوات غير المدرة للفوائد في حالة خفض أسعار الفائدة، وإن كان ذلك يرتهن بحجم الخفض. إلا أن تلك الهجرة العكسية قد تستغرق بعض الوقت.

وفي ضوء خفض أسعار الفائدة وإعادة تسعير البنوك للقروض المقدَمة للشركات، قد تجد البنوك الخليجية مهلة إضافية لدعم جدارتها الائتمانية، ما سيقلل احتياجات البنوك من المخصصات في نهاية المطاف.