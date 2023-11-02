الإمارات، استبعاد هجرة جماعية من البنوك الافتراضية إلى التقليدية

شهدت السنوات القليلة الماضية ظهور البنوك الافتراضية وزيادة في الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك التقليدية في دولة الإمارات، كما ذكر تقرير صادر عن وكالة “اس اند بي غلوبال” للتصنيف الإئتماني التي استبعدت حدوث هجرة جماعية من البنوك التقليدية إلى البنوك الافتراضية.

محاولة البنوك الافتراضية جذب العملاء

وتحاول البنوك الافتراضية جذب عملاء البنوك التقليدية من خلال تقديم المنتجات والخدمات برسوم أقل. وتدعم البيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إلى حد ما ظهور البنوك الافتراضية.

ولا تزال البنوك الافتراضية في المراحل الأولى من تطورها في السوق المحلية لدولة الإمارات. إن منتجاتها وخدماتها الحالية محدودة وتركز بشكل أساسي على زيادة الودائع وإصدار بطاقات الائتمان. ومما لا يساعد أن معظم العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يزالون يفضلون البنوك التقليدية، التي نجحت في التحول الرقمي، التي تتفوق منتجاتها وخدماتها الرقمية على تلك التي تقدمها البنوك في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى. ولذلك، فلا يتوقع هجرة كبيرة من البنوك التقليدية إلى البنوك الافتراضية في المستقبل المنظور.

وفي السنوات القليلة الماضية، لم تقم البنوك الافتراضية بزيادة تواجدها في دولة الإمارات فحسب، بل على مستوى العالم – ولم يقتصر نموها على بلد أو منطقة معينة. في أوروبا، على سبيل المثال، اجتذبت البنوك الافتراضية ملايين المستخدمين ووسعت خدماتها عبر العديد من الدول. وفي الولايات المتحدة، شهدت البنوك الافتراضية نمواً سريعاً. وتعد آسيا منطقة أخرى وسعت فيها البنوك الافتراضية نطاق تواجدها.

وبحسب “ستاتسيا”، بلغ عدد عملاء البنوك الافتراضية في جميع أنحاء العالم نحو 188 مليوناً في عام 2022، ارتفاعاً من نحو 19 مليوناً في عام 2017. ومن المرجح أن يتجاوز هذا الرقم 350 مليوناً بحلول عام 2026. ورافق الارتفاع في أعداد العملاء زيادة في عدد البنوك الافتراضية إلى أكثر من 500 في عام 2022.

وتعتبر الراحة هي القيمة المضافة الرئيسية التي توفرها البنوك الافتراضية لعملائها. يمكن للعملاء فتح حسابات مصرفية وتحويل الأموال والتقدم بطلب للحصول على القروض بسهولة وسرعة. وفي بعض الأحيان يحاولون أيضاً زيادة الطلب عن طريق خفض التكاليف بالنسبة للمستخدمين النهائيين. وعلى عكس البنوك التقليدية، لا تتأثر البنوك الافتراضية عموماً بالبنية التحتية القديمة لتكنولوجيا المعلومات ومبادرات إدارة التغيير المعقدة. وفي حين أن البنوك الافتراضية يمكن أن تكون بديلا للبنوك التقليدية، إلا أنها تميل إلى العمل كبنوك ثانوية في العديد من الأسواق، لأن السكان المحليين ما يزالون يفضلون البنوك التقليدية في الأنشطة الأساسية التي تتطلب خدمة عملاء أكثر تواصلاً، مثل الاقتراض والادخار.

إن عدد عملاء البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتفع ويستمر في التوسع. والأهم من ذلك، أن قاعدة العملاء المستهدفة لديها ميل لتبني الخدمات المصرفية الرقمية. وفقاً لبيانات شركة الأبحاث GWI، وصل معدل انتشار الهواتف الذكية في الإمارات العربية المتحدة إلى 96.2% في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم ويتجاوز قليلاً متوسط معدل الانتشار البالغ 95% في أوروبا.

نسبة عالية من الوافدين

يساهم العدد الكبير من الوافدين في دولة الإمارات، لاسيما العمال ذوي الدخل المنخفض الذين يرسلون الأموال إلى وطنهم الأم، بصورة كبيرة في الطلب على شركات تحويل الأموال ذات التكلفة المنخفضة والسرعة العالية. وفقاً للبنك الدولي، أرسل الوافدون في دولة الإمارات 46.5 مليار دولار أمريكي إلى بلدانهم في عام 2021. ويمكن للبنوك الافتراضية أن تجذب جزءاً من عمليات تحويل الأموال في البنوك الإماراتية ومكاتب الصرافة من خلال خفض رسوم التحويل وتوفير أسعار صرف أفضل وتقليل الفترة الزمنية للتحويل. بالرغم من ذلك، ما تزال مكاتب الصرافة تهيمن على التحويلات المالية وتعالج أكثر من ثلاثة أرباع التحويلات المالية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت 145.7 مليار درهم في عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم التقارب التكنولوجي بين السكان في دولة الإمارات إلى زيادة الطلب على البنوك الافتراضية، وقد أدى إلى ظهور نظام جذاب للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، التي تقدم أحدث الخدمات التي تجذب جيل الألفية والعملاء المهووسين بالتكنولوجيا.

بنوك افتراضية مستقلة

ظهرت في السنوات القليلة الماضية بنوك افتراضية مستقلة ” في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل “زاند” و”ويو” و”المارية المحلي”، في حين أطلقت البنوك التقليدية خدماتها الرقمية، على سبيل المثال “ليف” و” E20″ التابعين لبنك الإمارات دبي الوطني، و”المشرق نيو” التابع لبنك المشرق.

ويشير موقع “فايندر” للمقارنة إلى أن عدد البالغين الذين لديهم حسابات في البنوك الافتراضية في دولة الإمارات ارتفع إلى 19% في عام 2022، مقارنة بـ 17% في عام 2021. نتوقع أن يرتفع اعتماد البنوك التي تقدم خدمات رقمية فقط إلى نحو 35%-40% بحلول عام 2027، بما يتماشى مع المتوسط العالمي. ويظل السؤال المطروح هو ما إذا كان العملاء سيستمرون في الرجوع إلى البنوك التقليدية للقيام بالأنشطة الرئيسية أو ما إذا كانوا على استعداد للتحول إلى البنوك الافتراضية.

دعم الجهات التنظيمية والبنوك التقليدية

ساهمت الجهة التنظيمية الداعمة في دولة الإمارات في إطلاق العديد من البنوك على مدى السنوات القليلة الماضية. ويدعم المصرف المركزي البنوك الافتراضية من خلال توفير التراخيص والموافقات اللازمة، مع ضمان استيفائها للمعايير التنظيمية اللازمة. وقد سهّل ذلك نسبياً على البنوك الافتراضية دخول سوق دولة الإمارات والابتكار فيه، مقارنة بالاقتصادات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.

وتستفيد معظم البنوك الافتراضية في دولة الإمارات من البنوك التقليدية التي استثمرت فيها أو دخلت في شراكة معها لتتيح لعملائها إمكانية الوصول إلى خدمات البنوك الافتراضية. ساعد هذا في تعزيز مصداقية البنوك الافتراضية وجعلها في متناول العملاء بسهولة أكبر.

حلول وخدمات أقل تطوراً

توفر البنوك حلولاً مصرفية رقمية وواجهات سهلة الاستخدام، ولكن منتجاتها غالباً ما تكون محدودة مقارنةّ بالبنوك التقليدية. تركز البنوك الافتراضية عادةً على الخدمات المصرفية الأساسية، مثل حلول الدفع والإيداع وإصدار بطاقات الائتمان وتحويلات الأموال. هذه الحلول والخدمات أقل تطوراً من تلك التي تقدمها البنوك التقليدية.

تحفظات على التحول إلى “الصيرفة الرقمية فقط”

في حين أن إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات المصرفية رقمياً أو ما يسمى بالنهج الرقمي أولاً يوفر الراحة وإمكانية الوصول، إلا أنه يفرض تحديات للعملاء الذين يفضلون التفاعل وجهاً لوجه، وهذا أمر مهم بصورة خاصة في أسواق مثل دولة الإمارات، حيث يمثل إقراض الشركات، الذي يعتمد أكثر على العلاقات، ما يزيد عن 70% من أنشطة الإقراض لدى البنوك.

نقص الثقة

غالباً ما تواجه البنوك اختناقات في جمع الأموال. وكما أظهرت انهيارات البنوك الأخيرة، فإن جمع ودائع العملاء والاحتفاظ بها يعتمد على الثقة. العملاء الذين ليسوا على دراية بالبنوك الافتراضية ونموذجها المصرفي الجديد نسبياً قد يكون لديهم مخاوف بشأن سلامة وأمن أموالهم – خاصة وأن دولة الإمارات ليس لديها نظام تأمين على الودائع.

استبعاد هجرة جماعية من البنوك التقليدية إلى الافتراضية

على الرغم من حرص البنوك الافتراضية على الاستحواذ على حصة سوقية في فئات معينة من المنتجات، على سبيل المثال الودائع وبطاقات الائتمان والتحويلات المالية، فإنه من المستبعد حدوث هجرة جماعية من البنوك التقليدية إلى البنوك الافتراضية، لاسيما في قطاعات مثل الخدمات المصرفية للشركات والرهون العقارية للأفراد. يمثل ولاء العملاء والبيئة التنظيمية والوجود غير المادي للبنوك الافتراضية، عوائق كبيرة أمام تبني البنوك الافتراضية على نطاق واسع. مع استمرار تطور قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، أصبح التعايش بين البنوك التقليدية والبنوك الافتراضية أكثر احتمالاً – حيث يلبي كل منها احتياجات شرائح محددة من العملاء ويوفر لهم مزايا فريدة.