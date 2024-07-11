البنوك الإماراتية تزيد قروضها 26 مليار درهم خلال شهر

ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك في دولة الإمارات بنسبة 0.8% بواقع 26 مليار درهم من 2.047 تريليون درهم في نهاية شهر آذار / مارس 2024 إلى 2.073 تريليون درهم في نهاية شهر نيسان / إبريل 2024، وفق أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي.

ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7% وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 1.4%. في حين يعود توسع الائتمان المحلي إلى ارتفاع في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 4.7% و0.4% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 0.5% و3.8% في نشاط القطاع العام الجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وارتفع إجمالي أصول البنوك في دولة الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.0% من 4.254 تريليون درهم في نهاية شهر آذار / مارس 2024 إلى 4.296 تريليون درهم في نهاية شهر نيسان / إبريل 2024.

وسجّل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 2.3%، حيث ارتفع من 2.657 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 2.717 تريليون درهم إماراتي في نهاية شهر إبريل 2024. وترجع الزيادة في إجمالي الودائع المصرفية إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.7%، معوضة الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2.9%.

وتوسعت ودائع المقيمين نتيجة نمو ودائع الحكومة وودائع القطاع الخاص بنسبة 13.0% و1.4% على التوالي، معوضة الانخفاض في ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5% و 18.8% على التوالي، في نهاية شهر إبريل 2024.