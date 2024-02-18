رؤساء البنوك في أمريكا.. مدير تنفيذي بدرجة ملياردير

على الرغم من انخفاض أرباح بنك جولدمان ساكس خلال عام 2023، إلا أن المؤسسة قررت زيادة راتب رئيسها التنفيذي إلى 31 مليون دولار

وأعلن البنك أن الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون، حصل على تعويض قدره 31 مليون دولار لعام 2023، بزيادة 24% عن مبلغ 25 مليون دولار الذي حصل عليه في عام 2022، وفقا لبيان صادر يوم الخميس الماضي.

وتأتي الزيادة في أجر سولومون، رغم انخفاض أرباح البنك بنسبة 24% إلى 8.52 مليار دولار في عام 2023.

وقال البنك إن أجر سولومون لعام 2023 يتكون من راتب أساسي قدره مليونا دولار، دون تغيير عن العام السابق، ومكافأة قدرها 8.7 مليون دولار نقدًا و20.3 مليون دولار في الأسهم المرتبطة بالأداء.

وعلق البنك على الزيادة الكبيرة في أجر سولومون بقوله، إن لجنة التعويضات تعتقد أن تصرفات الإدارة العليا كانت حاسمة لإعادة توجيه الشركة بمنصة أقوى بكثير لعام 2024 وما بعده”.

بدأ المدير التنفيذي البالغ من العمر 61 عامًا، تنسيق الأغاني تحت اسم المسرح “D-Sol” في عام 2015 وأسس علامته الموسيقية الخاصة في عام 2018، وتبرع بجميع العائدات للجمعيات الخيرية التي تحارب الإدمان.

ولكن وفقا لصحيفة فايننشال تايمز، فقد قرر التراجع عن هذه الهواية بعد أن أثارت انتقادات من المصرفيين الساخطين داخل بنك جولدمان، الذين كانوا غاضبين من انخفاض الأجور والأخطاء الاستراتيجية الملحوظة في البنك.

رئيس بي مورجان تشيس ضمن قائمة المليارديرات

في 19 يناير الماضي، كشف بنك بي مورجان تشيس، عن حصول رئيسه التنفيذي جيمي ديمون، على زيادة جيدة في الأجور العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي الراتب إلى 36 مليون دولار.

وتأتي هذه الزيادة بعدما حقق أكبر بنكا أمريكيا أعلى ربح سنوي له على الإطلاق في العام الماضي، حيث حقق 49.6 مليار دولار لهذا العام، بزيادة 32% عن عام 2022 وأكثر من أي مقرض في تاريخ الولايات المتحدة.

تتضمن حزمة رواتب ديمون لعام 2023 راتبًا أساسيًا قدره 1.5 مليون دولار، ومكافأة أداء بقيمة 34.5 مليون دولار تشمل 5 ملايين دولار نقدًا و29.5 مليون دولار في الأسهم، وفقًا لإيداع تنظيمي.

وقال مجلس إدارة البنك في الإيداع: “إن التعويض السنوي لعام 2023 يعكس إدارة ديمون للشركة، والنتائج المالية القياسية والميزانية العمومية القوية”.

حصل ديمون على 34.5 مليون دولار لعامي 2022 و2021، حيث قاد البنك خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والآثار المتبقية لوباء كوفيد-19.

يدير رئيس البنك البالغ من العمر 67 عامًا بنك جيه بي مورجان منذ عام 2005. وتقدر ثروته الصافية بـ 1.7 مليار دولار.

وبعد ديمون أحد الرؤساء التنفيذيين للبنوك الذين وصلوا إلى مكانة الملياردير، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ممتلكاته من أسهم جيه بي مورجان.

وقال البنك في أكتوبر الماضي إن ديمون وعائلته يعتزمون بيع مليون من أسهمهم البالغ عددها 8.6 مليون سهم.

جيمس جورمان على رأس قائمة الأعلى أجراً في أمريكا

في حين حصل جيمس جورمان، الرئيس التنفيذي السابق لمورجان ستانلي، على زيادة بنسبة 17% يصل راتبه إلى نحو 37 مليون دولار، يضعه على رأس قائمة المديرين التنفيذيين الأعلى أجراً في أمريكا. وذلك قبل أن يتقدم باستقالة من منصبه نهاية العام.

وتشير العديد من التقارير إلى أن راتب جورمان كان لا يتجاوز 10 ملايين دولار، عام 2012، لكنه وصل إلى 18 مليون دولار بعد عام واحد فقط، وفي عام 2019 وصل راتبه 27 مليون دولار، ومع نهاية عام 2021، وصل إلى 33 مليون دولار، قبل أن يصل 37 مليون دولار في نهاية 2023.

وصنفت بلومبرج ماركتس في عام 2014، “جورمان” ضمن قائمة أكثر 50 شخصية تأثيراً في العالم.