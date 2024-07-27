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مليون دولار.. البنك المركزي العراقي يحذر من “عملة وهمية”

أكد البنك المركزي في بيان صدر عنه، أنه سيتم ملاحقة الجهات الأمنية والرقابية للأشخاص الذين يروجون لهذه الأوراق التذكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

فريق التحرير by فريق التحرير
العراق

جدد البنك المركزي العراقي، تحذيره من تداول أوراق نقدية مزيفة من فئة “مليون دولار أمريكي”، مؤكداً أنها لا تعدو كونها أوراق تذكارية تُستخدم للنصب والاحتيال على المواطنين.

بيان البنك المركزي

وأكد البنك في بيان صدر عنه، أنه سيتم ملاحقة الجهات الأمنية والرقابية للأشخاص الذين يروجون لهذه الأوراق التذكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح البنك أن أعلى فئة متداولة للدولار الأميركي هي فئة “100” دولار، مشيرًا إلى أن الورقة التذكارية المذكورة غير متداولة في أسواق النقد العالمية، حيث تصدر عن جمعية المليونيرات الأميركية وليست صادرة عن البنك الفيدرالي الأميركي، مما يجعلها غير معترف بها كعملة نقدية أو سند مالي، وتستخدم فقط لأغراض الإهداء.

البنك المركزي

وكان البنك المركزي العراقي قد حذر سابقًا في فبراير 2020 من تداول فئة “المليون” دولار لكونها ورقة غير نقدية، ولا تحمل أي قيمة مالية.

ارتفاع قياسي في مبيعات الحوالات الخارجية في العراق

وفي سياق آخر، شهد مزاد البنك المركزي العراقي، أمس الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات الحوالات الخارجية بالدولار الأمريكي، حيث تجاوزت هذه المبيعات النقدية بنسبة 98% لتصل إلى أكثر من 269 مليون دولار.

ووفقاً لمصادر مطلعة، قام البنك المركزي ببيع ما يقارب 274 مليون دولار خلال المزاد، وذلك بسعر صرف ثابت قدره 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والبطاقات الإلكترونية والحوالات الخارجية، بينما بلغ سعر الصرف النقدي 1305 دنانير للدولار الواحد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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