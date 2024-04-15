البنك المركزي المصري يخفف قيود “الكاش” للأفراد والشركات

أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، رفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومية للأفراد والشركات من حساباتهم المصرفية، سواء داخل الفروع أو عبر ماكينات الصراف الآلي، وفقًا لتعميم أُرسل إلى البنوك الاثنين.

البنك المركزي المصري يرفع حدود السحب النقدي

رفع البنك المركزي المصري، حدود السحب النقدي، حتي يمكن للأفراد والشركات الآن إجراء عمليات سحب نقدي بحد أقصى 250 ألف جنيه يوميا من فروع البنوك، ارتفاعا من 150 ألف جنيه في السابق.

كما رفع المركزي المصري، الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، بدلاً من 20 ألف جنيه.

وكانت البنوك تعمل بالحدود السابقة للسحب النقدي منذ أغسطس 2022، في محاولة من البنك المركزي المصري، لكبح تسارع معدلات التضخم.

معدل التضخم والسياسة النقدية

وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد تراجع إلى 33.3% خلال مارس الماضي، من 35.7% في فبراير الماضي، مدفوعا بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية مع احتساب التجار لسعر صرف أقل، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان البنك المركزي المصري، قد أكد بالتزامن مع تعويم الجنيه الشهر الماضي، التزامه “بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية”، وذلك استجابة للتوصيات الطويلة الأمد التي قدمها صندوق النقد الدولي خلال مفاوضاته حول القرض مع الحكومة.

توقعات معدل التخضم خلال الفترة القادمة

ومع ذلك، من المحتمل أن يبقى التضخم مرتفعًا، على الرغم من تباطؤه في شهر مارس، “من المتوقع أن تظل تأثيرات انخفاض قيمة الجنيه قائمة خلال الأشهر القادمة، وبالتالي سيبقى التضخم مرتفعًا على مدار باقي عام 2024″، حسبما أفاد جيمس سوانستون، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة.

وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل أعلى من 25% في نهاية العام مدفوعا بانخفاض قيمة الجنيه وزيادة الأسعار، حسبما أضاف سوانستون.

تشمل الإشارات الأخرى التي تنذر باستمرار الضغوط التضخمية زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وإمكانية إقرار مزيد من التخفيضات في الدعم، وفقا لما قاله الاقتصادي في “إتش إس بي سي”، سيمون ويليامز في مذكرة.