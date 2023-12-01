البنك المركزي المصري يعلن تجديد الإمارات وديعة مليارية

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، وذلك حتى يوليو 2026.

وأكد البنك المركزي المصري في بيان رسمي، اليوم، أن الودائع قصيرة الأجل زادت من 14.9 مليار دولار في شهر مارس الماضي إلى 15.4 مليار دولار حتى نهاية يونيو المقبل.

وسبق وأن جددت دولة الكويت في يوم 13 نوفمبر الماضي وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين.

وأوضح المركزي أن الشريحة الأولى من الوديعة الكويتية بقيمة ملياري دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024.

وكانت صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت”، المصرية أعلنت أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعتزمان تجديد ودائعهما في البنك المركزي المصري والتي من المقرر أن تستحق العام المقبل.

وقالت الصحيفة، إن الودائع قصيرة الأجل وتشمل حوالي 5 مليارات دولار من السعودية و5 مليارات دولار من الإمارات، وأضافت الصحيفة أنه تم التوصل إلى اتفاق بين دولتي الخليج ومصر لتمديد الودائع.

وتواجه مصر نقصاً في السيولة بالعملة الصعبة وارتفاعاً في التزاماتها الخارجية.

وحسب البنك المركزي المصري، فإن الدول العربية أودعت حوالي 29.9 مليار دولار لديه، منها 15 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل من دول الخليج، و14.9 مليار دولار ودائع من دول الخليج وليبيا.

وتبلغ ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري حوالي 10.7 مليار دولار، مقسمة بين 5.7 مليار دولار طويلة الأجل و5 مليار دولار قصيرة الأجل، فيما أودعت قطر حوالي 4 مليارات دولار، والسعودية حوالي 10.3 مليار دولار، وليبيا حوالي 900 مليون دولار.