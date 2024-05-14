فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةأخبار مصر

البنك المركزي المصري يسحب 1.05 تريليون جنيه من سيولة البنوك لكبح جماح التضخم

سحب البنك المركزي المصري مبلغًا قياسيًا من فائض سيولة البنوك في عطاء أسبوعي تاريخي، بهدف السيطرة على التضخم وخفض الأسعار.

فريق التحرير by فريق التحرير
البنك المركزي المصري

سحب البنك المركزي المصري 1.050 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد، خلال العطاء الأسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بعائد 27.75%، وفقاً لبيانات على الموقع الرسمي للبنك

تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

وفي هذا السياق، قدم 32 بنكاً طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم، وتم قبولها كلها من قبل المركزي.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 32.5% على أساس سنوي في نيسان/أبريل، مقارنة بـ 33.3% في آذار/مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكنها مازالت بعيدة جداً عن مستهدف المركزي الذي يبلغ بين 5 و9%.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء يأتي ضمن محاولة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم، ولا يعني ذلك أن المركزي سيتجه لخفض الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

كما يرون أن استعمال عمليات السوق المفتوح ومنها الودائع الاسبوعية لسحب السيولة، يقلل ضغوط التضخم ويخفض الأسعار خلال النصف الثانى من العام الجاري، والعام المقبل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...