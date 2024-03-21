البنك المركزي السويسري يخفض أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي السويسري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50%، الخميس، ليصبح أول بنك مركزي رئيسي يُقدم على تراجعٍ استراتيجي عن تشديد السياسة النقدية الرامية لمعالجة التضخم.

ويُعد هذا القرار الأول منذ إعلان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السويسري توماس جوردان تنحيه عن منصبه في أيلول/سبتمبر الماضي، وقد أثار دهشة الاقتصاديين الذين توقع غالبيتهم استمرار البنك في تثبيت أسعار الفائدة عند 1.75%.

ويُمثل هذا القرار علامة فارقة تاريخية، فهو أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري منذ تسع سنوات.

ويأتي هذا التخفيض في أعقاب تراجع التضخم في سويسرا إلى 1.2% في شباط/فبراير الماضي، ليكون الشهر التاسع على التوالي الذي تبقى فيه ارتفاعات الأسعار ضمن نطاق النسبة المستهدفة للبنك الوطني السويسري، والتي تتراوح بين صفر و 2%، وتُعرف بـ “استقرار الأسعار”.

وأوضح البنك المركزي السويسري في بيان له أن “تخفيف السياسة النقدية أصبح ممكنًا بفضل فاعلية مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضيين”.

وأشار البيان إلى أن التضخم عاد إلى ما دون 2 بالمئة منذ عدة أشهر، وبالتالي ضمن النطاق الذي يعادل استقرار الأسعار، ومن المرجح أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة وفقًا لأحدث التوقعات.

وعلى صعيد تفاعلات السوق، شهد الفرنك السويسري هبوطًا مقابل الدولار بنحو 1.2% بعد القرار المفاجئ.