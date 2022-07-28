البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 في المئة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50 في المئة، وذلك ​اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في ضوء التطورات العالمية.

كما أعلن مصرف الإمارات العربية المركزي اليوم الأربعاء إنه رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3.75 بالمئة اعتبارا من الغد، في تحرك مواز لزيادة بنفس القدر من البنك المركزي الأمريكي بالنظر إلى ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار. وأعلن المصرف المركزي عن الحفاظ على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي

مصرف قطر المركزي أعلن بدوره أنه رفع سعر فائدة الإيداع 75 نقطة أساس إلى ثلاثة بالمئة بالتوازي مع زيادة مماثلة في سعر الفائدة القياسي من البنك المركزي الأمريكي بالنظر إلى ارتباط الريال القطري بالدولار. وقال مصرف قطر المركزي أيضا في بيان إنه زاد سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 75 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة وسعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة. كما أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء أنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.50 بالمئة من 2.25 بالمئة اعتبارا من الغد. وأعلن باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي في بيان صحفي أنه تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة. وقال إن هذا يشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام. وقال مصرف البحرين المركزي إنه رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة شهر 75 نقطة أساس إلى 4% وسعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس إلى 4.50%.