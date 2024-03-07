للمرة الرابعة.. البنك المركزي الأوروبي يُبقى أسعار الفائدة بلا تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بلا تغيير خلال اجتماعه الرابع على التوالي، وذلك في ظل تراجع التوقعات للتضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي في بيانه أنّه حافظ على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي منخفض بلغ -0.50%، بينما أبقى على سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 0.00%، وسعر الفائدة على تسهيلات الإيداع قصيرة الأجل عند 0.25%.

وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو مؤخرًا، إلا أنّ المركزي الأوروبي أكّد على أنّّه سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد في السياسة النقدية.

وعلى صعيد توقعات المستقبل، رجّح العديد من المحللين أنّ البنك المركزي الأوروبي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في حزيران/يونيو القادم، مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية وتحسن توقعات النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، يواجه صانعو السياسة النقدية في أوروبا تحدّيًا صعبًا يتمثّل في الموازنة بين مخاطر التضخم والركود، حيث أنّ خفض الفائدة بشكل مبكر للغاية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، بينما قد يؤدّي تأخير الخفض إلى تفاقم مخاطر الركود.