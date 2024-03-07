فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

للمرة الرابعة.. البنك المركزي الأوروبي يُبقى أسعار الفائدة بلا تغيير

قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مع توقعات ببدء خفضها في حزيران/يونيو القادم.

فريق التحرير by فريق التحرير
البنك المركزي الأوروبي

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بلا تغيير خلال اجتماعه الرابع على التوالي، وذلك في ظل تراجع التوقعات للتضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي في بيانه أنّه حافظ على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي منخفض بلغ -0.50%، بينما أبقى على سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 0.00%، وسعر الفائدة على تسهيلات الإيداع قصيرة الأجل عند 0.25%.

وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو مؤخرًا، إلا أنّ المركزي الأوروبي أكّد على أنّّه سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد في السياسة النقدية.

وعلى صعيد توقعات المستقبل، رجّح العديد من المحللين أنّ البنك المركزي الأوروبي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في حزيران/يونيو القادم، مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية وتحسن توقعات النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، يواجه صانعو السياسة النقدية في أوروبا تحدّيًا صعبًا يتمثّل في الموازنة بين مخاطر التضخم والركود، حيث أنّ خفض الفائدة بشكل مبكر للغاية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، بينما قد يؤدّي تأخير الخفض إلى تفاقم مخاطر الركود.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...