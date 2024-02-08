البنك العربي الوطني يزيد رأسماله 33.33% إلى 20 مليار ريال

أعلن البنك العربي الوطني anb على موقع “تداول السعودية” أن مجلس إدارة أوصى الجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأسمال البنك بنسبة 33.33% عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم، ليرفع بذلك البنك رأسماله إلى 20 مليار ريال عن طريق رسملة 5 مليارات ريال من الأرباح المبقاة.

وأوضح المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني إن “هذه الزيادة في رأس المال تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للبنك، ودعم موارده لتعزيز أنشطته التشغيلية، على النحو الذي يمكّن البنك من مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعة المصرفية، وتنفيذ استراتيجية البنك للتحول والتغيير ودعم قدراته للتوسع في مختلف أنشطته، عبر تعزيز قاعدته الرأسمالية، وبما يتيح أمامه تحفيز إمكاناته التنافسية، وترسيخ مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات عملائه من قطاعي الأفراد والشركات على النحو الأمثل”.

وقد حصل البنك العربي الوطني على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال، في الوقت الذي ستكون فيه أحقية الأسهم المجانية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية الذي سيعلن عنه في وقت لاحق.