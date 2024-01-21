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البنك السعودي الفرنسي ينجز طرح صكوك بـ 700 مليون دولار

بلغ العدد الإجمالي لصكوك البنك السعودي الفرنسي 3500 صك على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار، وبقيمة 200 ألف دولار للصك الواحد.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن البنك السعودي الفرنسي في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم الأحد عن انتهاء طرحه للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 700 مليون دولار ضمن برنامج إصدار الصكوك الخاص به.

وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 3500 صك على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار، وبقيمة 200 ألف دولار للصك الواحد.

ويبلغ عائد الصك 5% سنوياً، ومدة الاستحقاق 5 سنوات.

ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي في ما يتعلق بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك.

وسيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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