البنك السعودي الفرنسي يطرح صكوكاً لأجل خمس سنوات

أعلن البنك السعودي الفرنسي في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم الخميس إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك الخاص به، بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15 أيار / مايو 2023 المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسلة من الصكوك من وقت لآخر.

وقال البنك إن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبزيادة قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك.

وأوضح أن تاريخ بداية الطرح اليوم الواقع فيه 18 كانون الثاني / يناير وحتى 19 من الشهر ذاته، وفقاً لظروف السوق، التي سيحدد على أساسها أيضا قيمة الطرح والعائد على الصك، وتصل مدة استحقاق الصك 5 سنوات.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك اليوم الخميس أن البنك حدد سعراً استرشادياً أولياً عند 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لصكوك لأجل خمس سنوات.

وأضافت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار واطلعت عليها “رويترز” أن البنك يعتزم بيع صكوك ذات أولوية في السداد بحجم قياسي ومقومة بالدولار في إطار برنامج للإصدارات قيمته الكلية 4 مليارات دولار.

وذكر البنك السعودي الفرنسي في بيانه أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة “S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك.

ويستهدف الطرح المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وقام البنك بتعيين كل من: شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك الإمارات دبي الوطني،و بنك إتش إس بي سي، وميريل لينش الدولية، وميزوهو إنترناشونال وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

وأوضح أنه سيتم تحديد قيمة عرض الصكوك وشروطه وفقاً لظروف السوق، مشيراً إلى أن الهدف من الطرح هو أعمال التمويل الإسلامي، كما يخضع عرض الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

وذكر البنك أن الإعلان عن الطرح لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو استحواذ أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.