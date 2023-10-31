البنك السعودي الأول: الإنتهاء من طرح صكوك بـ 4 مليار ريال

أعلن البنك السعودي الأول عن انتهاء الطرح والاكتتاب في صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 4 مليار ريال سعودي.





وأصدر البنك السعودي الأول بياناً صحفياً نشره سوق السعودية المالي أعلن فيه العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) وهو 4 آلاف صك، وأن القيمة الأسمية للصك الواحد هي 1,000,000 ريال سعودي.





عائد سهم البنك السعودي الأول

وأوضح أن عائد السهم سيكون لفترة 3 أشهر + 1.25% نسبة متغيرة سنوية تدفع على أساس ربع سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 1445/04/16هـ (الموافق 2023/10/31م).

وبخصوص مدة استحقاق الصك أكد البنك أنها مستمرة (بدون تاريخ استحقاق) مع حقوق استرداد معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.





وبالنسبة لشروط أحقية الإسترداد، قال البنك يجوز للبنك السعودي الأول استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك والمؤرخة 2023/10/11م، والشروط النهائية المطبقة.

