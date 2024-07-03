الكويت.. البنك التجاري يصدر سندات بقيمة 50 مليون دينار لتعزيز رأس المال

في خطوة تعكس التزامه بتعزيز مكانته المالية ودعم استراتيجيته التوسعية، أعلن البنك التجاري الكويتي عن نجاحه في إصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار (163.11 مليون دولار).

يمثل هذا الإصدار الشريحة الثانية من برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأسمال البنك، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 100 مليون دينار.

وفي التفاصيل، أصدر البنك ألف سند بقيمة اسمية 50 ألف دينار للسند الواحد، بسعر إصدار يعادل 100% من القيمة الاسمية. تمتد فترة استحقاق هذه السندات لعشر سنوات، وتستحق في 2 يوليو 2034.

يهدف هذا الإصدار إلى زيادة الشريحة الثانية من رأس المال المساند للبنك، مما يعزز من كفاية رأس المال لديه، وذلك بما يتماشى مع متطلبات اتفاقية بازل 3، المعنية بتعزيز المعايير الرقابية للبنوك العالمية.

يُذكر أن البنك التجاري الكويتي كان قد أعلن في عام 2023 عن نجاحه في إصدار الشريحة الأولى من هذا البرنامج، بقيمة مماثلة بلغت 50 مليون دينار.