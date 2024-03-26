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البنك التجاري القطري يحدد سعر سندات لأجل خمس سنوات

جمع بنك الدوحة المملوك بأغلبية لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي في قطر، في وقت سابق هذا الشهر 500 مليون دولار من بيع سندات لأجل خمس سنوات

فريق التحرير by فريق التحرير

حدد البنك التجاري القطري سعر الفائدة الاسترشادي في إصدار سندات لأجل خمس سنوات عند 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل من السعر الاسترشادي المبدئي عند 150 نقطة أساس، كما ذكرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الثلاثاء.

وعدل البنك السعر بعد أن حصل على طلبات بأكثر من 1.75 مليار دولار.

وأضافت الوثيقة أن البنك القطري يخطط لبيع سندات ممتازة غير مضمونة مقومة بالدولار بالحجم القياسي، ومن المتوقع إعلان السعر النهائي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وجمع بنك الدوحة المملوك بأغلبية لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي في قطر، في وقت سابق هذا الشهر 500 مليون دولار من بيع سندات لأجل خمس سنوات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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