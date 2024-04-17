السعودية تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

تستضيف المملكة العربية السعودية الاجتماعات السنوية واحتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل/نيسان، تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اجتماعات هذا العام ستعقد تحت شعار “الاعتزاز بماضينا وتشكيل مستقبلنا: أصالة وتضامن وازدهار”.

الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية

ويصف البنك نفسه بأنه منصة محورية للحوار التنموي، وقال إنه يحتفل بمرور 50 عاما على تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي بين أعضائه.

وباعتباره بنك تنمية متعدد الأطراف، فإنه يتوقع أن يجذب هذا الحدث اهتماما دوليا وإقليميا كبيرا.

من يشارك في الحدث؟

وسيضم المشاركون وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء الـ57 في البنك، إلى جانب ممثلين عن الوكالات والمنظمات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، والقطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة.

وقال المنظمون إن التجمع السنوي يعد بمثابة منتدى حيوي لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون بين المشاركين.

ماذا يتضمن جدول الأعمال؟

يتضمن جدول أعماله منتديات وندوات واجتماعات حول مجموعة من المواضيع، مع أحداث بارزة بشكل خاص بما في ذلك المائدة المستديرة للمحافظين، والمنتدى العالمي الثامن عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، ومنتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ما هي موضوعات المناقشة؟

ستشمل موضوعات المناقشة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أجندة التنمية والتنويع لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستراتيجيات تمويل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من التمويل الإسلامي لتطوير البنية التحتية المرنة، وإنشاء البنية التحتية المرنة.

كما ستعقد خلال المؤتمر ندوة الرؤية المستقبلية والجمعية العمومية لاتحاد المستشارين في الدول الإسلامية.