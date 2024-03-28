البنك الأهلي المصري يوسع استثماراته في قطاع التطوير العقاري

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي في شركة هايد بارك للتطوير العقاري، لتبلغ حصته 24% من رأسمال الشركة. تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع محفظته الاستثمارية وتعزيز تواجده في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يضمن قوة المحفظة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

تُعد هايد بارك إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، حيث تبلغ قيمة رأسمالها 10 مليارات جنيه مصري وتملك محفظة أراضي تزيد عن 6 ملايين متر مربع. تتركز مشروعاتها في مناطق استراتيجية مثل التجمع الخامس والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي. وتضم هايد بارك 3 شركات تابعة: هايد بارك لإدارة المنشآت الرياضية، هايد بارك لإدارة وصيانة المنشآت، وفاوندرز للتسويق العقاري.

يُتوقع أن تُساهم هذه الصفقة في تعزيز قدرات البنك الأهلي المصري في مجال التطوير العقاري، من خلال الاستفادة من خبرة هايد بارك الواسعة في هذا المجال. كما تُتيح للبنك فرصة المشاركة في مشروعات هايد بارك المستقبلية، مما يُعزز من عوائده الاستثمارية ويُساهم في تنمية الاقتصاد المصري.

وبهذا الاستحواذ، يُؤكد البنك الأهلي المصري على ريادته في مجال الاستثمار، وحرصه على تنويع محفظته الاستثمارية ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.