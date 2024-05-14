البنك الأهلي المصري يرفع حدود المعاملات المحلية بالدولار لهذه البطاقات

أعلن البنك الأهلي المصري، عن رفع حدود المعاملات المحلية بالعملات الأجنبية لبعض أنواع بطاقات الائتمان، وذلك دون الإخطار المسبق للبنك، بحسب ما ذكره في بيان، على موقعه الإلكتروني.

وكان البنك المركزي المصري، بعد إصداره قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، قد وجه البنوك العاملة في البلاد بزيادة الحدود الشهرية لاستخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر.

البنك الأهلي المصري يرفع الحد الأقصي لبطاقات الائتمان

وكشف قرار البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، عن الحد الأقصي للمعاملات المحلية بالعملات الأجنبية، لبعض أنواع بطاقات الائتمان، والتي بدأ تطبيقها منذ 9 مايو الجاري، وهي كالتالي:

– الحد الأقصى لاستخدام فيزا جولد، وماستركارد تيتانيوم، سيكون 25 ألف جنيه، ارتفاعا من 7500 جنيه سابقا.

– الحد الأقصى لاستخدام فيزا بلاتنيوم، وماستركارد بلاتنيوم، وماستركارد ويفا تشامبيونزليج، سيكون 40 ألف جنيه، ارتفاعا من 12500 جنيه سابقا.

– الحد الأقصى لاستخدام ماستركارد وورلد، وإيليت، وفيزا سيجنتشر، وإنفينيت، وبطاقات ائتمان الشركات سيكون 60 ألف جنيه، ارتفاعا من 20 ألف جنيه سابقا.

– حدود استخدام بطاقات فيزا كلاسيك، وماستركارد ستاندرد، وماستر كارد مصر للطيران ستظل كما هي دون تغيير عند 5000 جنيه.

شروط استخدام بطاقات الإئتمان في الخارج

وأيضا وفق لبيان البنك الأهلي المصري، فإنه يمكن للعملاء أيضا استخدام الحدود الدولية للمشتريات، والسحب النقدي أثناء السفر للخارج عن طريق الاتصال بالبنك في غضون 90 يوما من تاريخ إتاحة استخدام البطاقة الائتمانية، وفقا لحدود استخدام البطاقات بمختلف أنواعها.

تحرير سعر صرف الجنيه المصري

ورفع البنك المركزي المصري، في 6 مارس الماضي أسعار الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة، بهدف كبح جماح التضخم، كما أبرم اتفاقًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط بحجم استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار.

كما وافق صندوق النقد الدولي، في نفس اليوم أيضًا، على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد خفض قيمة الجنيه المصري، وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف.