البنك الأهلي السعودي يوفر تسهيلات لشركة سلوشنز بـ 1,5 مليار ريال

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” عن تجديد اتفاقية التسهيلات البنكية، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع البنك الأهلي السعودي وزيادة الحد الائتماني للتسهيلات البنكية قصيرة الأجل لمدة سنة إلى مليار ريال، فيما يبلغ التمويل متوسط الأجل 500 مليون ريال سعودي لمدة خمس سنوات من تاريخ سحبه في 27-6-2022.

وذكرت “سلوشنز” أن الهدف من تجديد وزيادة التسهيلات البنكية قصيرة الأجل هو استخدامها في إصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل.