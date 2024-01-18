فريق التحرير by فريق التحرير

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البنك الأهلي السعودي يوفر تسهيلات لشركة سلوشنز بـ 1,5 مليار ريال

تستهدف “سلوشنز” من تجديد وزيادة التسهيلات البنكية قصيرة الأجل استخدامها في إصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” عن تجديد اتفاقية التسهيلات البنكية، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع البنك الأهلي السعودي وزيادة الحد الائتماني للتسهيلات البنكية قصيرة الأجل لمدة سنة إلى مليار ريال، فيما يبلغ التمويل متوسط الأجل 500 مليون ريال سعودي لمدة خمس سنوات من تاريخ سحبه في 27-6-2022.

وذكرت “سلوشنز” أن الهدف من تجديد وزيادة التسهيلات البنكية قصيرة الأجل هو استخدامها في إصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...