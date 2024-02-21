البنك الأهلي السعودي ينتهي من طرح صكوك بقيمة 850 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي السعودي في افصاح على موقع “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من طرح صكوك إضافية مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، لمدة 5 سنوات استحقاق.

وبحسب بيان البنك الأهلي السعودي على موقع (تداول)، بلغت قيمة الطرح نحو 850 مليون دولار أمريكي، كما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 4250 صكاً، وذلك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، فيما بلغ العائد على الصكوك 5.129% سنوياً.

وأضاف البنك الأهلي السعودي بأنه ستتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 27 شباط / فبراير 2024، موضحاً بأنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل فترة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك، كما ذكر بأن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها وفقا للائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.

وقد تجاوز حجم الطلبات على الصكوك القياسية للبنك الأهلي السعودي 4.1 مليار دولار، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأظهرت وثيقة بنكية أن البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، قلص السعر الاسترشادي الأولي لصكوك قياسية أجلها خمس سنوات.

وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي بلغ 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، انخفاضا من 120 نقطة أساس حددها في وقت مبكر يوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز حجم الطلبات 4.1 مليار دولار.

وشهد سهم البنك الأهلي السعودي ارتفاعا بنسبة 1%، ليصل سعر السهم إلى 42.65 ريال سعودي.