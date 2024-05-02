البنك الأهلي السعودي يقر توزيع 5.4 مليار ريال نقداً على المساهمين

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5.4 مليار ريال لعدد أسهم بالغة 6 مليارات سهم، وذلك عن النصف الثاني من العام الماضي.

وذكر البنك الأهلي السعودي، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، أن حصة السهم من التوزيع بلغت 0.90 ريال بعد خصم الزكاة، لتمثل 9% من قيمة السهم الاسمية، على أن يبدأ البنك في توزيع الأرباح اعتبارا من 14 أيار / مايو الحالي.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك، (والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وكانت أرباح البنك الأهلي السعودي، الذي يعد أكبر البنوك المدرجة في السوق السعودي من حيث الأصول، قد ارتفعت 0.3 بالمئة إلى 5.04 مليار ريال (حوالي 1.34 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع أرباح بـ 5.02 مليار ريال كان قد سجلها في الربع المماثل من العام السابق.