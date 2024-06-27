فريق التحرير by فريق التحرير

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البنك الأهلي السعودي يطرح سندات بـ 500 مليون دولار

زاد البنك الأهلي السعودي حجم طرح السندات من 300 مليون دولار إلى 500 مليون دولار

فريق التحرير by فريق التحرير

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن البنك الأهلي السعودي طرح سندات “فورموزا” لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، بعائد يتجاوز سعر فائدة التمويل المضمون لليلة واحدة بـ120 نقطة.

وزاد البنك الأهلي السعودي حجم الطرح من 300 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وسيتم توزيع كوبونات هذه السندات كل 3 أشهر.

يُذكر أن التصنيف الائتماني للبنك هو (A1) مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة “موديز”، فيما تصنفه وكالتا “إس آند بي” و”فيتش” (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعتبر سندات “فوروموزا” فئة من أوراق الدين يصدرها المقترضون الأجانب في تايوان تكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

وحلت السعودية مكان الصين لتصبح أكبر مُصدر للسندات على مستوى الأسواق الناشئة، إذ زادت مبيعات السندات الصادرة عن كيانات سعودية بنسبة 8% منذ مطلع العام، لتتجاوز قيمة هذه الطروحات 33 مليار دولار. واستأثرت الجهات الحكومية بنصف هذه القيمة، ومن بينها طرح صكوك مقومة بالدولار قيمتها 5 مليارات دولار في الشهر الماضي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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