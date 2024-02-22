فريق التحرير by فريق التحرير

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البنك الأردني الكويتي وبنك الاتحاد يوافقان على الاندماج

يبلغ رأسمال البنك الأردني الكويتي 150 مليون دينار في حين يبلغ رأسمال بنك الاتحاد 200 مليون دينار.

فريق التحرير by فريق التحرير

قرر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي الموافقة على البدء في إجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لتقييم فكرة الاندماج مع بنك الاتحاد ليتم بناء عليها أخذ القرار المناسب في هذا الأمر.

وقال البنك في افصاح له على موقع البورصة الأردنية إنه “التزاما منا بأعلى معايير الشفافية، فقد تم الإفصاح عن ذلك في هذه المرحلة المبكرة، مع تأكيدنا على أن الموضوع لا يزال في مرحلة الدراسات المبدئية، وسيتم الافصاح عن أي مستجدات حول هذا الأمر حال حدوثها مستقبلاً”.

كما قرر مجلس إدارة بنك الاتحاد الموافقة المبدئية على الدخول في مباحثات مع البنك الأردني الكويتي لتقييم فكرة الاندماج بين البنكين.

ويبلغ رأسمال البنك الأردني الكويتي 150 مليون دينار (211.5 مليون دولار)، في حين يبلغ رأسمال بنك الاتحاد 200 مليون دينار.

وتمتلك الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية 20 بالمئة من بنك الاتحاد، في حين تمتلك شركة الروابي المتحدة القابضة التابعة لشركة كيبكو حوالي 51 بالمئة من رأسمال البنك الأردني الكويتي.

وقد ارتفعت أرباح البنك الأردني الكويتي بنسبة 380% إلى 90 مليون دينار في العام 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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