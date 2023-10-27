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الإمارات.. الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي تجاوزت تريليون درهم

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي خلال الشهور الثمانية الأولى من 2023، بنسبة 17.21%، وبلغ 1.009 تريليون درهم

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات.. الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي تجاوزت تريليون درهم

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي (لدى البنوك والمصرف المركزي) ارتفعت بنسبة 17.21%، أو بمقدار 148.16 مليار درهم، منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر آب/اغسطس المنصرم، وبلغت 1.009 تريليون درهم، مقارنة مع 860.973 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2022.

وكشفت البيانات، أن الارتفاع الإجمالي في صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي، أتى نتيجة زيادة صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي بنسبة 22.46% أو بمقدار 107.09 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 583.98 مليار درهم بنهاية آب/أغسطس الماضي، مقارنة مع 476.88 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وبيينت أن الارتفاع في إجمالي صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي، جاء أيضاً بدعم من النمو في صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنوك العاملة في الإمارات، بنسبة 10.69% أو ما يعادل 41.06 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، لتصل إلى 425.14 مليار درهم بنهاية آب/أغسطس الماضي، مقارنة مع 384.08 مليار درهم بنهاية 2022.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...