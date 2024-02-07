أمريكا.. التخلف عن السداد على بطاقات الائتمان لأعلى مستوى منذ الركود الكبير

ارتفعت معدلات التخلف عن السداد على بطاقات الائتمان، وقروض السيارات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ الركود الكبير، وفقا لتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

المرونة المذهلة التي يتمتع بها المستهلك الأمريكي، هي السبب الرئيسي وراء تجنب الاقتصاد للركود، ويعد الضغط المتزايد على ميزانيات الأسر الأمريكية أحد العلامات القليلة المثيرة للقلق بالنسبة للاقتصاد الأمريكي الذي يواصل تجاهل التهديدات.

أسباب التأخر في سداد بطاقات الائتمان

ويعد الارتفاع في معدلات التأخر في السداد على بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، مؤشرا على أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤثر على المستهلكين، الذين يعانون من ارتفاع تكلفة الاقتراض.

قال ويلبرت فان دير كلاو، مستشار الأبحاث الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في بيان صحفي:” إن تحولات بطاقات الائتمان، وقروض السيارات إلى التأخر في السداد لا تزال ترتفع فوق مستويات ما قبل الوباء”.

وأضاف: “هذا يشير إلى زيادة الضغوط المالية، خاصة بين الأسر الأصغر سنا وذات الدخل المنخفض”.

نسب التأخر عن سداد بطاقات الائتمان

وانتقل 8.5% سنويا من أرصدة بطاقات الائتمان، و7.7% من أرصدة قروض السيارات إلى حالة التأخر في السداد في الأشهر الأخيرة من عام 2023، وفقًا للتقرير ربع السنوي الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول ديون الأسر، والائتمان.

كما أن الأنواع الأخرى من الديون مثل القروض الطلابية، والرهون العقارية، لديها معدلات تأخر في السداد أقل من مستويات ما قبل الوباء.

وارتفعت معدلات التأخر الإجمالية إلى 3.1% في الربع الرابع من بطاقات الائتمان وهذا لا يزال أقل بمقدار 1.6 نقطة مئوية عن مستوى ما قبل الوباء.

ولاحظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه لن يتم الإبلاغ عن مدفوعات القروض الطلابية الفيدرالية المفقودة حتى نهاية هذا العام مما يبقي معدلات التأخر في السداد المُبلغ عنها منخفضة.

والارتفاع في معدلات التخلف عن السداد لبطاقات الائتمان، وقروض السيارات أمر محير على خلفية يبدو أنها تسمح بمستهلك سليم بما في ذلك سوق عمل قوي، وأجور ترتفع بالقيمة الحقيقية.

ولاحظ باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وجود جيوب من المستهلكين الذين يعانون من الإفراط في التوسع، والاضطراب في سوق العمل الذي ترك بعض الأشخاص عاطلين عن العمل، مما قد يساهم في ارتفاع معدلات التأخر.

مدفوعات التحفيز والمدفوعات المتأخرة لبطاقات الائتمان

وتعد الحصة المتزايدة من المدفوعات المتأخرة بمثابة انعكاس عن ذروة الوباء عندما أدت القروض الطلابية، والإعفاء من الرهن العقاري، وكذلك مدفوعات التحفيز، إلى دفع معدلات التأخر في السداد إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وقد ارتفعت معدلات التأخر في السداد منذ انتهاء صلاحية تلك السياسات.

وأصبحت شروط الائتمان أكثر صرامة الآن.. على سبيل المثال، أبلغت البنوك عن معايير إقراض أكثر صرامة في الربع الرابع من عام 2023، وفقا لمسح آراء كبار مسؤولي القروض الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما لاحظ الباحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن المستهلكين الذين لديهم قروض سيارات مفتوحة في العامين الماضيين يتخلفون أكثر عن أولئك الذين لديهم قروض من السنوات السابقة.

ويفترضون أن السبب قد يكون “لأن المشترين خلال هذه السنوات واجهوا أسعارا أعلى للسيارات وربما تم الضغط عليهم لاقتراض المزيد وبأسعار فائدة أعلى”.