الإنماء السعودي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

يعتزم مصرف الإنماء السعودي إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأميركي وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك الخاص بالمصرف استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2025.

وذكر المصرف الإسلامي، الذي يتخذ من الرياض مقراً له، في بيان على موقع “تداول السعودية”، اليوم الإثنين، أن مجلس الإدارة فوض الرئيس التنفيذي بالصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات الإصدار بالنيابة عن المصرف.

وأوضح أن الإصدار المحتمل سيتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وقال إنه عين كلاً من شركة الإنماء المالية، وآي إس بي كابيتال ليمتد، وسيتي غروب غلوبال ماركت ليمتد، وبنك دي بي إس ليمتد، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأوضح أن قيمة الصكوك وشروطها سيتم تحديدها لاحقاً وفقاً لظروف السوق، مشيرًا إلى أن الهدف من الطرح هو تلبية أغراض مصرفية عامة.

وستخضع عملية الإصدار لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وستتم وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

وأوضح الإنماء أن هذا الإعلان لا يشكل دعوةً أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وأن الإصدار يخضع لشروط وأحكام الصكوك من الشريحة الثانية.

وأضاف أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى تتعلق بالطرح في حينه، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وكان مصرف الإنماء حصل مؤخراً على التصنيف الأول كأفضل البنوك من حيث الأداء في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن قائماً أفضل 1000 بنك عالمياً للعام 2025 الصادرة عن مجلة ذا بانكر المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي.

أرباح مصرف الإنماء في الربع الثالث 2025

ارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 1.3% في الربع الثالث من العام 2025 إلى نحو 1.59 مليار ريال مقارنة بنحو 1.57 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2024.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 1.19% في الربع الثالث من العام 2025، مقارنة بصافي ربح نحو 1.57 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2025.

وقال البنك في بيان على “تداول السعودية”، يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن ارتفاع صافي الدخل في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.3%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في دخل تحويل العملات ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة.

وارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 8.6% في أول 9 أشهر من العام 2025، إلى نحو 4.67 مليار ريال مقارنة بنحو 4.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2024.