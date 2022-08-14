الإناث في السعودية أكثر استخداماً لوســائل الدفــع الإلكترونيــة مــن الذكــور

أظهــرت نتائــج الدراســة الموسعة التي أصدرها البنك المركزي السعودي اليوم حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال العام 2021 اختلافات فــي ســلوك الدفــع وحصــة المدفوعــات الإلكترونيــة بيــن الفئــات الديموغرافيــة المختلفــة فــي المملكــة، حيــث يتجلــى هــذا الإختلاف بشــكل واضــح فــي ســلوك وأنمــاط الدفـع الأفراد عنـد النظـر إلـى الأفراد حسـب تصانيـف معينــة، كالعمــر والجنــس ومســتوى الدخــل، كمــا أن نســبة الإختلاف تتبايــن حســب نــوع التصنيــف.

ويتضـح مـن نتائـج المسـح أن الإناث أكثـر اعتمـاداً علـى وســائل الدفــع الإلكترونيــة مــن الذكــور، حيــث بلغــت نســبة المدفوعــات الإلكترونيــة لــدى الإناث قرابــة 60 فــي المئــة بالمقارنــة بنســبة 56 فــي المئــة لــدى الذكـور، ويعكـس ذلـك الزيـادة فـي معدلات الشـمول المالــي فــي المملكــة، وذلــك بوصــول عــدد أكبــر مــن الأفـراد إلـى الحسـابات البنكيـة، إضافـة إلـى تعزيـز دور مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل وازديــاد أعــداد الإناث العاملات فــي المملكــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، يلاحظ اعتمــاد الســعوديين علــى وســائل الدفــع الإلكترونيــة أكثــر منــه لــدى غيــر الســعوديين، حيــث بلغــت نســبة المدفوعــات الإلكترونيــة 61 فــي المئــة مــن إجمالــي عمليــات الدفــع المنفــذة مــن قبــل الســعوديين، مقابــل 51 فــي المئــة لــدى غيــر الســعوديين، كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن المســح الميدانــي أظهــر نســباً عاليــة لــدى كل مـن السـعوديين وغيـر السـعوديين مـن ناحيـة امتلاك حســاب بنكــي، حيــث بلغــت النســبة للســعوديين 92 فــي المئــة، بينمــا بلغــت 86 فــي المئــة لــدى غيــر السـعوديين.

ومـن جانـب آخـر، بلغـت نسـبة المشـاركين السـعوديين الذيـن يتلقـون رواتبهـم بوسـيلة إلكترونيـة وعبــر حوالــة مباشــرة إلــى حســاباتهم البنكيــة 97 فــي المئــة، مقابــل 91 فــي المئــة لغيــر الســعوديين.

وبالنظــر إلــى التصنيــف العمــري للمشــاركين، اتضــح أن الفئـة العمريـة مـن 30 إلـى 39 سـنة هـي الأعلى نسـبة فــي الإعتماد علــى وســائل إلكترونيــة بيــن الفئــات العمريــة، وبنســبة مدفوعــات إلكترونيــة بلغــت قرابــة 60 فــي المئــة مــن إجمالــي عمليــات الدفــع، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الإختلاف فــي نســبة الإعتماد علــى وســائل الدفــع الإلكترونيــة مــن فئــة إلــى أخــرى ليــس كبيــراً.