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الإمارات.. 217 مليار درهم إصدارات الصكوك في النصف الأول من 2023

فريق التحرير by فريق التحرير
مصرف الإمارات المركزي

ذكر مصرف الإمارات المركزي، في تقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن قيمة الصكوك التي أصدرها في النصف الأول من العام 2023 بلغت 217 مليار درهم من خلال 17 إصداراً.

وقال المصرف المركزي، إن صناعة التمويل الإسلامي تطورت في الإمارات عبر مجموعة من المجالات المختلفة بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتمويل، والتكافل، والصكوك.

ولفت إلى أن هذه الصناعة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في الدولة تدعمها بيئة تنظيمية قوية، مع متطلبات شرعية وقانونية متناغمة.

وأوضح أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، الذي يتكون من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، يمثل حالياً 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، وأشار إلى أنه حقق نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية.

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