الإمارات، 12,37 تريليون درهم التحويلات عبر المصارف

أظهرت أحدث إحصائيات العمليات المصرفية لمصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بنسبة 34.3% إلى 12.379 تريليون درهم خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 9.217 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وتوزعت التحويلات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 7.915 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و4.463 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ووصلت التحويلات في كانون الثاني / يناير الماضي إلى 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون درهم في شباط / فبراير، إضافة إلى 1.46 تريليون درهم في آذار / مارس، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون درهم في نيسان / أبريل، و1.68 تريليون درهم في أيار / مايو و1.261 تريليون درهم في حزيران / يونيو، و1.52 تريليون في تموز / يوليو و1.47 تريليون في آب / أغسطس و1.38 تريليون في أيلول / سبتمبر.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 930.6 مليار درهم موزعة على 16.45 مليون شيك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لنحو 1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليار درهم لنحو 1.96 مليون شيك في يوليو، و104.7 مليار درهم لنحو 1.85 مليون شيك في أغسطس و104.6 مليار درهم لنحو 1.8 مليون شيك في سبتمبر.

ووصلت قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 127.898 مليار درهم، وتضمنت 127.888 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و10.28 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 132.777 مليار درهم خلال التسعة أشهر، وشملت 132.73 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و46.35 مليون درهم بالعملات المعدنية.