6.7 مليار درهم.. أرباح بنك الإمارات دبي الوطني ترتفع 67%

سجل بنك الإمارات دبي الوطني إنجازًا هامًا بتحقيق أرباح قياسية بلغت 6.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 67% عن الربع السابق و 12% عن نفس الفترة من العام الماضي.

يعكس هذا الأداء الاستثنائي النمو القوي للبنك على الصعيدين الإقليمي والدولي، مدفوعًا بزيادة حجم المعاملات، وتوسيع قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة، وتعزيز قدراته الرقمية.

نمو استثنائي لبنك الإمارات دبي الوطني:

شهدت أرباح البنك نموًا هائلًا بنسبة 67% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى أعلى مستوى لها بلغ 6.7 مليار درهم في الربع الأول.

سجلت أرباح البنك زيادة قوية بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يدل على استدامة النمو على المدى الطويل.

تخطت قاعدة أصول المجموعة حاجز 900 مليار درهم.

النتائج المالية للربع الأول

ارتفاع بنسبة 67% في الأرباح مقارنة بالربع السابق على خلفية النمو الكبير في الميزانية العمومية، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة أحجام المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة.

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 10.7 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا والنمو القوي في القروض وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمالز

بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 10.7 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا والنمو القوي في القروض وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمالز نمت الأصول بنسبة 5% مع تخطي الميزانية العمومية حاجز 9 00 مليار درهم.

00 مليار درهم. نمو قوي في القروض، حيث ارتفعت بنسبة 2.3% في الربع الأول نتيجة النمو القياسي في تمويلات الأفراد والتي بلغت 9 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي قروض الشركات بواقع 24 مليار درهم على خلفية الإتمام الناجح لصفقات الإقراض البارزة في جميع أنحاء المنطقة.

مزيج الودائع ركيزة أساسية قوية. نمت الودائع بواقع 26 مليار درهم في الربع الأول، بما في ذلك 21 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

لايزال صافي هامش الفائدة يحافظ على زخمه القوي عند نسبة 3.52%.

صافي هامش الفائدة يحافظ على زخمه القوي عند نسبة 3.52%. عكس مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.9 مليار درهم، وذلك على خلفية تنظيم وتسوية المدفوعات بحيث يستفيد العملاء من ظروف الاقتصاد المزدهر مع تحسن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.4%.

ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ لتصل إلى 104 فلساً بعد أن كانت 90 فلساً في الربع الأول من العام 2023.

استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال ارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يُبرز النجاح الاستباقي لاستراتيجية إدارة الثروات المستمرة لدينا. تخصيص 500 مليون درهم من التمويل التنافسي للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم “مبادرة دبي العالمية للنمو”، وتسهيل التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دبي مقراً لها. تمديد الموعد المحدد للمدفوعات بالدولار الأمريكي من الساعة 6:30 مساءً إلى الساعة 10 مساءً – تم جمع أكثر من 33 مليار دولار من خلال أكثر من 100,000 معاملة في مهلة الساعات الإضافية. إنشاء مكتب الطيران لتسهيل تمويل الطيران في جميع أنحاء المنطقة. إتمام أول صفقة استثمار هيكلي مصمم خصيصاً بالدولار الأمريكي بنجاح، يوفر للعملاء فرصة استثمار بعائد أعلى. تحسين البنية التحتية لوسائل النقل من خلال تقديم تسهيلات القرض الأخضر لأجل بقيمة 735 مليون درهم. عزز مشروع التحليلات المتقدمة للتنقيب في البيانات حضوره المثبت حيث شهد 24 حالة استخدام مباشر، مما يلعب دوراً مهماً في تحسين خدمة العملاء وتحقيق الدخل من 20 مليون نقطة بيانات يومية لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني. تم تقديم حل الضمانات الذكية smartGUARANTEES إلى العملاء من الشركات الذين يستخدمون الروبوتات لقراءة النص الوارد وإنجاز معاملات الضمان تلقائياً، مما يؤدي إلى إلغاء استخدام الورق كلياً ويجعل العملية أسهل وأسرع وأكثر دقة .

