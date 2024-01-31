الإمارات دبي الوطني يوفر أول تمويل مستدام لمجموعة سيدارا

أبرم بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية شراكة مع مجموعة “سيدارا” Sidara، الدولية المتخصصة في قطاع التصاميم الإنشائية والهندسة المعمارية والاستشارات، لترتيب أول تمويل مرتبط بالاستدامة للشركة بقيمة 50 مليون دولار.

وتنسجم هذه الخطوة الاستراتيجية مع جهود “سيدارا” لتحقيق المواءمة والتكامل بين استراتيجيتها المالية وأهدافها المستدامة، كما أنها تمثل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لصالح الشركة، بما يعزز من مكانتها كواحدة من الشركات السباقة لدخول سوق التمويل الأخضر في المنطقة.

ويعزز هيكل التمويل الجديد الربط بين الحوافز المالية وأداء الشركة في مجال الاستدامة، مما يحفّزها على تبنّي واعتماد ممارسات تشغيلية أكثر مسؤولية واستدامة.

وتعتزم “سيدارا” تخصيص عائدات القرض لتمويل متطلبات رأس المال العامل، وفي مقدمتها دعم جهود الشركة للتحول إلى عمليات خالية من الانبعاثات، بما يتماشى مع التزامها بأجندة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي و”التزام المباني الخالية من الكربون” الصادر عن المجلس العالمي للأبنية الخضراء.