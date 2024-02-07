بنك الإمارات دبي الوطني يرى توقعات “رائعة” لعام 2024

يرى بنك الإمارات دبي الوطني، أن أرباح، وإيرادات البنوك عام 2024، سوف تستمر في النمو مثل عام 2023، مع بعض الاعتدال.

وشهدت البنوك الإماراتية أرتفاعا صافي الأرباح، والإيرادات إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، وسط زخم في سوق العقارات، والسيولة القوية.

التوقعات طويلة المدى رائعة

وقال موريس جرافييه، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني، لصحيفة الخليج تايمز: “إن التوقعات طويلة المدى رائعة للغاية لأن الإمارات العربية المتحدة هي سويسرا التالية”.

وفي حديثه خلال مائدة مستديرة لوسائل الإعلام حيث قدم البنك توقعاته لعام 2024، أضاف جرافير أن التوترات الجيوسياسية لن تؤثر على قطاع العقارات المزدهر في البلاد، مشيرا إلى أن الأسعار قد تتراجع مع تدفق المزيد من المعروض إلى السوق.

توقعات بنك الإمارات دبي الوطني

يتوقع البنك أن يتوسع الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.3% في عام 2024، بتسارع طفيف عن النمو المتوقع بنسبة 3.1% في العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة خليج تايمز بشكل منفصل.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4% بحلول عام 2025، بقيادة توسع بنسبة 4.7% في الاقتصاد غير النفطي.

وقالت أنيتا جوبتا، رئيسة إدارة الثروات في استراتيجية الأسهم في بنك الإمارات دبي الوطني، إن البنوك ستشهد أيضاً “عاماً جيداً” مع استمرار الشركات في توزيع أرباح الأسهم، مشيرة إلى أنه قد لا يكون النمو “الفلكي” الذي شهدته عام 2023.

ويرى البنك، تأثيراً أقل للبنوك المركزية العالمية هذا العام، حيث قالت جوبتا “ينبغي أن تصبح البنوك المركزية، التي هيمنت بشكل مباشر على الأسواق لمدة 15 عاماً، أقل تطرفاً، وأكثر قابلية للتنبؤ، وأقل بروزاً.

ومع حدوث تغييرات محورية أيضًا في النظام الدولي، وفي مجال التكنولوجيا، فإن المشهد الاستثماري يتجدد بالتأكيد”.