by فريق التحرير

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الإمارات توفر تحويلات منخفضة التكلفة بين الدول الخليجية

يتماشى انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى نظام “آفاق” مع أهدافه الاستراتيجية في إعادة تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات

by فريق التحرير

بات في إمكان دولة الإمارات تقديم خدمة التحويلات المالية بالعملات المحلية وتنفيذها للعملاء بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل آني وبتكاليف منخفضة بعد انضمام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق» والذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من قبل البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويربط نظام «آفاق» أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون، بحيث يقدّم خدمة التحويلات المالية بالعملات المحلية ويتم تنفيذها للعملاء بين دول المجلس بشكل آني وبتكاليف منخفضة.

ويتماشى انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى نظام “آفاق” مع أهدافه الاستراتيجية في إعادة تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تعنى بالابتكار وأنظمة المدفوعات لتوفير منصات دفع آمنة وفورية، وتعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات الإقليمية.

كما انضم بنك باركليز إلى نظام “آفاق”، ليصبح أول مؤسسة مالية عاملة في دولة الإمارات تستكمل هذه الخطوة وتبدأ في استخدام خدمات النظام.

والتحق حتى اليوم بـ«آفاق» كل من مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي وبنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى عددٍ من البنوك التجارية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وستلتحق بقية البنوك المركزية والتجارية الخليجية وفق برنامج العمل المتفق عليه.

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