الإمارات تطلق أول مركز ابتكار للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية

شهدت دولة الإمارات للمرة الأولى إطلاق مركز “ابتكار الذكاء الاصطناعي” المتخصص بقطاع الخدمات المالية، وذلك بالشراكة بين بنك أبوظبي الأول وشركة مايكروسوفت.

وقد وقع كل من بنك أبوظبي الأول وشركة “مايكروسوفت” اليوم شراكة تهدف إلى التعاون لتطوير التقنيات المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وسيعمل مركز “ابتكار الذكاء الاصطناعي” في مجالات الإبداع والاستدامة وتجربة العملاء، وستشمل الإتفاقية ثلاثة أوجه للتعاون تتضمن الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز النمو العالمي، وإرساء ملامح جديدة لمنظومة الأسواق المالية.

وسيساهم المركز في تسريع اعتماد الابتكارات الجديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع الخدمات المالية بهدف تحسين المنتجات وتحديد الفئات التي ستستخدمها، وإنشاء نماذج فريدة خاصة بمخاطر الذكاء الاصطناعي، وإطلاق حلول جديدة، وغيرها من المزايا.

ويواصل بنك أبوظبي الأول عقد الشراكات في مجال الذكاء الاصطناعي بما فيها شراكته الطويلة مع جي42 وعمله مع “كور42” التابعة لها والمتخصصة بتوفير الحلول الشاملة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع عملية نقل مركز بيانات البنك وتشغيله بنظام “مايكروسوفت آزور” للحوسبة السحابية.

وعمد البنك إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتقنية البلوكتشين ضمن منصة خدماته، مما يضمن للعملاء تجربة مصرفية رقمية تتسم بالسلاسة والمرونة سواء على مستوى فتح الحسابات، أو استخدام مختلف الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، من خلال وضع السياسات الكفيلة ببناء منظومة مؤهلة لمواكبة مختلف التطورات في هذا المجال.