الإمارات تصدر صكوك خزينة بقيمة 7.8 مليار درهم

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، أن مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية “T-Sukuk” شهد طلباً قوياً من قبل ثمانية بنوك على الشريحتين لأجل 3 أعوام و5 أعوام، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.83 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.1 مرة.

ويندرج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية “T-Sukuk” المقوّمة بالدرهم الإماراتي، ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الأول لعام 2024.

ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 4 نقاط أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة.

يشار إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.