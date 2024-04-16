الإمارات تشهد طلباً قوياً على قروض الأعمال والأفراد

استمر الطلب القوي على القروض والائتمان في قطاع الأعمال والمستهلكين الأفراد في دولة الإمارات خلال الربع الأخير من العام 2023، وفق نتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الرابع من العام 2023 الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويغطي التقرير التغيرات الأخيرة المتعلقة بوضع التمويل والطلب على القروض والائتمان في القطاع المصرفي في الدولة، ويعكس النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة وارتفاع ثقة المستهلكين والشركات العاملة.

وأعربت العديد من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة عن استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على القروض، على الرغم من تشديد معايير الائتمان من قبل بعض البنوك.

وقد ارتفع الطلب على قروض الأعمال التجارية بوتيرة قوية، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والتجارة، في حين كان لبطاقات الائتمان والاقتراض المتعلق بالسوق العقاري دور رئيسي في نمو الطلب على القروض الشخصية.

وكان تأثير أسعار الفائدة على الطلب على القروض أقل حدة في الربع الرابع مقارنة بالفترات السابقة، خاصة مع انخفاض معدلات الفائدة على القروض مع نهاية العام 2023.

وتبرز حيوية ارتفاع الائتمان الطلب المستمر على الاستثمار، بالإضافة إلى التعافي المستدام للنشاط الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد- 19″، حيث أظهرت نتائج الاستبيان امتداد هذا الزخم الإيجابي إلى بدايات العام الجاري.

وستبقى البنوك والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى متفائلة في توقعاتها الإيجابية بشأن الائتمان والطلب على القروض.

وتم اطلاق الاستبيان لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.

واستندت نتائج الربع الرابع من العام 2023 إلى الردود الواردة من لجنة مؤلفة من 70 مؤسسة مالية مرخصة تقدم خدمات الائتمان تعمل في دولة الإمارات، موزعة بين 58 بنكاً و12 شركة تمويل.