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الإمارات.. إطلاق أول مصرف إسلامي رقمي

تعد الإمارات رابع أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم، حيث تمثل الأصول المصرفية الإسلامية 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، وفقاً لمصرف الإمارات المركزي.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات.. إطلاق أول مصرف إسلامي رقمي

أعلن مصرف رويا المحلي الإسلامي، اليوم الخميس، عن خططه لتقديم خدماته المصرفية الإسلامية الرقمية في أسواق الإمارات.

ويُعدّ “رويا” أول مصرف إسلامي رقمي مرخص من قبل المصرف المركزي في الإمارات، ويهدف إلى الدمج بسلاسة بين التكنولوجيا المتطورة والمبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حدّ سواء.

ويُقدم المصرف الجديد تجربة مصرفية رقمية سلسة، مصممة لتوفر أعلى مستويات الأمان والحداثة، وذلك من خلال منصة رقمية متقدمة تُتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من أي مكان وفي أي وقت.

يأتي إطلاق “رويا” في ظلّ نمو صناعة التمويل الإسلامي بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوزت 16.5 تريليون درهم في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو إلى 24.5 تريليون درهم بحلول عام 2027، وفق تقرير تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023.

يُسهم “رويا” في تعزيز التنوع في القطاع المصرفي الإماراتي، وتوفير خيارات مصرفية إسلامية متطورة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجي

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...