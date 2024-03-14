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الإمارات.. الودائع المصرفية تبلغ 530.2 مليار درهم بنهاية 2023

تعكس النتائج الإيجابية للقطاع المصرفي الإماراتي قدرته على تمويل النمو الاقتصادي في الدولة ومتانته ويعود ذلك لعدة عوامل أهمها استقرار الاقتصاد، ووجود بيئة تنظيمية قوية.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصرف الإمارات المركزي

حقق القطاع المصرفي الإماراتي فائضًا قياسيًا في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض بلغ 530.2 مليار درهم، مدعومًا بنمو الودائع بنسبة 13.5% والائتمان بنسبة 6%، وفقاً لبيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وبلغت الودائع المصرفية في القطاع المصرفي بالدولة 2.52 تريليون درهم، مقابل 1.99 تريليون درهم للائتمان، بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2023. وارتفع فائض الودائع إلى القروض بنسبة 54.7% ليصل إلى 530.2 مليار درهم، مقارنة مع 342.8 مليار درهم تقريباً، بنهاية نفس الشهر 2022.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع للقطاع المصرفي الإماراتي 78.9%، مقارنة مع 84.6% بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2022.

وارتفعت الودائع المصرفية بمقدار 299.7 مليار درهم، بنسبة 13.5% لتصل إلى 2.52 تريليون درهم، بنهاية عام 2023، مقارنة مع 2.22 تريليون درهم بنهاية 2022.

كما ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 6% وبنحو 112.3 مليار درهم، ليصل إلى 1.99 تريليون درهم نهاية العام 2023، مقارنة مع 1.879 تريليون درهم نهاية 2022.

وارتفعت ودائع المقيمين في الإمارات بنسبة 15.5% تعادل 310.7 مليار درهم، لتصل إلى 2.32 تريليون درهم، بنهاية عام 2023، مقابل تريليوني درهم، بنهاية الشهر الأخير من 2022.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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