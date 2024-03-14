الإمارات.. الودائع المصرفية تبلغ 530.2 مليار درهم بنهاية 2023

حقق القطاع المصرفي الإماراتي فائضًا قياسيًا في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض بلغ 530.2 مليار درهم، مدعومًا بنمو الودائع بنسبة 13.5% والائتمان بنسبة 6%، وفقاً لبيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وبلغت الودائع المصرفية في القطاع المصرفي بالدولة 2.52 تريليون درهم، مقابل 1.99 تريليون درهم للائتمان، بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2023. وارتفع فائض الودائع إلى القروض بنسبة 54.7% ليصل إلى 530.2 مليار درهم، مقارنة مع 342.8 مليار درهم تقريباً، بنهاية نفس الشهر 2022.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع للقطاع المصرفي الإماراتي 78.9%، مقارنة مع 84.6% بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2022.

وارتفعت الودائع المصرفية بمقدار 299.7 مليار درهم، بنسبة 13.5% لتصل إلى 2.52 تريليون درهم، بنهاية عام 2023، مقارنة مع 2.22 تريليون درهم بنهاية 2022.

كما ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 6% وبنحو 112.3 مليار درهم، ليصل إلى 1.99 تريليون درهم نهاية العام 2023، مقارنة مع 1.879 تريليون درهم نهاية 2022.

وارتفعت ودائع المقيمين في الإمارات بنسبة 15.5% تعادل 310.7 مليار درهم، لتصل إلى 2.32 تريليون درهم، بنهاية عام 2023، مقابل تريليوني درهم، بنهاية الشهر الأخير من 2022.